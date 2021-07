Mitteldeutsche Zeitung

Impfbereitschaft

Gesundheitsministerin Grimm-Benne rügt Erzieherinnen

Halle/MZ (ots)

Sachsen-Anhalts Gesundheitsministerin Petra Grimm-Benne (SPD) übt Kritik an Erzieherinnen in Kitas und Horten. "Ich persönlich habe wenig Verständnis, wenn es Beschäftigte in Kindereinrichtungen gibt, die Impfangebote ausschlagen, ohne dass zum Beispiel medizinische Gründe entgegenstehen", sagte sie der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Sonnabendausgabe). "Ich appelliere ausdrücklich an diejenigen, die noch zögern und unsicher sind, sich mit der Impfung wirklich auseinanderzusetzen." Als Vorbild nannte Grimm-Benne die Impfbereitschaft beim Personal in Krankenhäusern und Schulen.

In Sachsen-Anhalt haben landesweit 49,9 Prozent der Einwohner einen vollständigen Impfschutz. Das Land liegt damit bundeweit auf Rang 12 von 16. Einen gesetzlichen Zwang zur Immunisierung lehnte Grimm-Benne weiterhin ab: "Derzeit gibt es keine Veranlassung, eine Impfpflicht zu beschließen."

