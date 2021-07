Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum Thema: Hüskens in Sachsen-Anhalt zur alleinigen FDP-Chefin gewählt

Sachsen-Anhalt (ots)

Die neugewählte FDP-Landeschefin Lydia Hüskens hat nun fast die größtmögliche Rückendeckung. Fragezeichen wirft dagegen das schwache Ergebnis ihres Vizes Andreas Silbersack auf. Mit nur 60 Prozent kam er ins Amt - dabei könnte diese Personalie in den kommenden Wochen noch wichtig werden. Zumindest potenziell gilt Silbersack als einer, der in der möglichen "Deutschland"-Koalition auch höhere Posten übernehmen könnte. Schwierig kann das werden, wenn er bereits in den eigenen Reihen umstritten ist.

