Mitteldeutsche Zeitung zu Laschet/Hochwasser

Halle (ots)

Der immer etwas großväterlich wirkende Armin Laschet lacht keck hinterm Rücken des Bundespräsidenten, während der sagt: "Es zerreißt uns das Herz." Beide hatten zuvor gemeinsam das Katastrophengebiet in Nordrhein-Westfalen besucht und viel Leid gesehen. Die Erregung, vor allem in sozialen Netzwerken, war groß. Dann zeigte ein weiterer Mitschnitt einen witzelnden Bundespräsidenten - in Laschets Rücken, während der von einer Jahrhundertkatastrophe sprach. Es ist ein medialer Supergau. Natürlich darf auch in Katastrophensituationen gelacht werden. Anders sind sie manchmal nicht zu bewältigen. Staatsmänner wie Laschet und Steinmeier sollten sich jedoch im Griff haben, wenn es darum geht, ihr Beileid auszusprechen oder den Menschen Mut zu machen.

