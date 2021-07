Mitteldeutsche Zeitung

MZ zu Bundeswehr und Afghanistan

Halle (ots)

Eigentlich ist das Kind längst in den Brunnen gefallen. Es wäre freilich der nächste Fehler, wenn es nun lediglich einen Abschlussappell am Bendlerblock, dem Sitz des Verteidigungsministeriums, gäbe. Es muss ein Großer Zapfenstreich her - und zwar, weil die Bundeswehr eine Parlamentsarmee ist, vor dem Reichstag.

Die Soldaten werden sich unabhängig davon ihren Teil denken. Es entsteht erneut der Eindruck, dass die Bundeswehr am Rande von Staat und Gesellschaft ein Schattendasein fristet, obwohl sie Opfer am Hindukusch gebracht hat. Dieser Eindruck hätte aber gerade jetzt verhindert werden müssen.

