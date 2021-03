Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum Lockdown

Halle/MZ (ots)

Die Bitte um Verzeihung der Kanzlerin an die Bürger verdient Respekt. Es ist eine einmalige Geste in ihrer nun fast 16-jährigen Amtszeit: Die immer noch mächtigste Frau der Welt hat schonungslos einen Fehler eingeräumt und diesen korrigiert. Merkel hat die Fehlentscheidung öffentlich allein auf sich genommen, was nicht ganz korrekt ist. Es gab einen gemeinsamen Beschluss der Bund-Länder-Runde.

Anstatt sich immer neue Verbote und Schließungen auszudenken, sollte man den Gefahren direkt begegnen - vor allem den Virusmutationen. Nun droht die brasilianische Variante über die Mallorca-Urlauber importiert zu werden. An dieser Stelle wird die Regierung wohl bald auch "Sorry, liebe Mallorca-Fans" sagen müssen.

