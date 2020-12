Mitteldeutsche Zeitung

Kommentar Mitteldeutsche Zeitung zu Flüchtlingslager Kara Tepe

Entwicklungsminister Gerd Müller beklagte in einem Interview die Zustände in dem Flüchtlingslager Kara Tepe auf der griechischen Insel Lesbos. Dieses sei "offensichtlich nicht besser" als das abgebrannte Lager Moria - "im Gegenteil: Ärzte ohne Grenzen musste jetzt eine Tetanus-Impfaktion starten, weil Babys in nassen Zelten von Ratten gebissen werden". Es herrschen entsetzliche Zustände - mitten in Europa. Dabei hatten Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) und der Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, direkt nach dem Brand in Moria die Errichtung eines Musterlagers in Aussicht gestellt, das - so Seehofer damals - Vorbild sein könne für andere Staaten. Ein solches Musterlager existiert leider nur in der Fantasie.

