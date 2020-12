Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum EU-Verkehrskonzept

Die Europäische Kommission hat Recht: Damit die Gemeinschaft 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt werden kann, sind radikale Veränderungen bei der Mobilität nötig. Das am Mittwoch vorgestellte Konzept bietet dafür Visionen an, aber auch nicht mehr. Das selbstfahrende Auto zu fordern, für das ein komplettes Straßennetz zumindest umgebaut, wenn nicht gar erneuert werden muss, hat mit der Realität von etlichen tausend maroden Brücken allein in Deutschland nichts zu tun. Ein attraktives Angebot für Nachtzüge, die beispielsweise zwischen den Tagen von Berlin über Brüssel nach Paris pendeln, ist schön. Es wirkt allerdings erst, wenn es auch angenommen wird - und die Flugverbindungen ersetzen kann. Die Kommission sollte etwas weniger träumen und dafür etwas verlässlicher und konkreter vorbereiten, was noch in dieser überschaubaren Zeitspanne bis 2030 oder auch 2050 tatsächlich machbar ist.

