Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zum Lockdown

Halle/MZHalle/MZ (ots)

Viel Statements sind gefährlich. Sie suggerieren: Weihnachten muss doch bitte eine große Ausnahme bleiben - trotz Lockdown, trotz Kontaktregeln, trotz allem. Viele Politiker haben die Erwartung genährt, dass mit etwas Vorsicht im Herbst zu Weihnachten alles gut ist, ungefährlich gefeiert werden könnte. Gut zwei Wochen vor Heiligabend ist klar: So ist es nicht. Kliniken geraten ans Limit, die Infektionszahlen steigen. Experten haben es genau so prognostiziert - deshalb ist es unverantwortlich, Hoffnung zu schüren auf ein Fest, wie es immer war. Weihnachten wird Disziplin verlangen. Sonst rutscht das Land in die nächste, wirklich gefährliche Phase der Krise.

