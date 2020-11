Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Biden und Blinken

HalleHalle (ots)

Nicht nur durch seine Biografie als Stiefsohn eines prominenten Holocaust-Überlebenden, seine internationale Schulzeit in New York und Paris und seine jüdisch-christliche Ehe steht Blinken für ganz andere Werte als Pompeo. Der neue Secretary of State hat das Iran-Atomabkommen mitentwickelt und die Bedeutung globaler Allianzen betont. Doch die Europäer sollten sich von den guten Manieren des Hobby-Gitarristen nicht täuschen lassen. Nicht jeder Beatles-Fan, der - wie Blinken - eine signierte John-Lennon-Platte besitzt, ist ein Friedensaktivist. Blinken sieht die USA durchaus als westliche Führungsnation. Und so wird auch die Biden-Regierung zunächst amerikanische Interessen vertreten.

