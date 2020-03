LEONINE

Verschiebung des Kinostarts: "Mrs. Taylor's Singing Club"

München (ots)

Der deutsche Kinostart von MRS. TAYLOR'S SINGING CLUB wird verschoben. Ein neuer Kinostarttermin wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben. Der Termin am 23. April 2020 ist somit nicht mehr gültig.

Kate Taylor (Kristin Scott Thomas) ist eine scheinbar perfekte britische Offiziersgattin. Die Ungewissheit, die sie während des Auslandseinsatzes ihres Mannes empfindet, überspielt sie in der Öffentlichkeit mit einem strahlenden Lächeln. Eine Freizeitgruppe soll sie und die anderen Ehefrauen der Militärbasis auf andere Gedanken bringen, doch Teetrinken und Stricken sind so gar nicht nach Kates Geschmack. Warum nicht lieber einen Chor gründen? Die rebellische Lisa (Sharon Horgan), bisher tonangebend in der Gruppe, kann mit Kates Art und den amateurhaften Gesangsversuchen nicht viel anfangen. Mit der Zeit lässt sich aber auch Lisa von der Lebensfreude der Frauen anstecken - und so rauft sich das ungleiche Frauenduo zusammen und leitet den Chor gemeinsam. Und schon bald hat die bunte Truppe eine erste Gelegenheit, ihr Können unter Beweis zu stellen...

Die Oscar®-nominierte Schauspielerin Kristin Scott Thomas ("Der englische Patient", "The Darkest Hour") zeigt sich dieses Mal von ihrer musikalischen Seite und schlüpft in die Rolle der Kate Taylor. Unterstützt wird sie dabei von der BAFTA®-Gewinnerin Sharon Horgan ("Catastrophe", "Game Night") sowie Greg Wise ("The Crown") und Jason Flemyng ("Der seltsame Fall des Benjamin Button").

Pressematerial steht unter www.leonine-distribution.com zur Verfügung

Pressekontakt:

JUST PUBLICITY hat die Pressebetreuung von MRS. TAYLOR'S SINGING CLUB

übernommen. Bei Rückfragen wenden Sie sich gern an Anja Oster, Linda

Heckel und Lea Schneider: info@just-publicity.com, Telefon: 030 -

263959590.



Für Rückfragen zur Online PR wenden Sie sich bitte unter Tel. 030 -

12 08 74 85 oder info@just-publicity-online.com an Nina Schattkowsky

& Janina Wolters von JUST PUBLICITY ONLINE.

Original-Content von: LEONINE, übermittelt durch news aktuell