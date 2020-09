Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Nawalny

Jetzt, da die Fakten auf dem Tisch liegen, wächst sich der Fall Nawalny zu einer Belastungsprobe für das deutsch-russische Verhältnis aus. In seltener Klarheit spricht Kanzlerin Angela Merkel aus, worum es geht: um einen "versuchten Giftmord". Sie stellt eine Reaktion in Aussicht, mit der EU und der Nato. Sie zeigt, dass sie zu Sanktionen gegen Moskau gewillt ist - in der Hoffnung, dass schon die Androhung von Strafen Putin zur Aufklärung des Angriffs bewegen wird. Doch dass Moskau kein Interesse an der Wahrheit hat, hat es bewiesen. Aber der Westen wird eine Erwiderung darauf finden müssen.

