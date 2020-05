Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu Bundeswehr und Kampfdrohnen

Halle (ots)

Drohnen bergen die Gefahr einer Automatisierung des Krieges in sich - und damit die Gefahr des Kontrollverlusts über Waffensysteme, die am Ende bloß noch untereinander kommunizieren. In jedem Fall treiben Drohnen die Entmenschlichung voran, weil es sich um Distanzwaffen handelt, bei denen der, der tötet oder verletzt, die Toten und Verletzten nicht mehr sieht - was ganz eindeutig die Hemmschwelle zur Gewaltanwendung senkt. Die Flugkörper sind jedenfalls sehr zielgenau, und die Opfer sind meist vollkommen chancenlos.

