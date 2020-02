Mitteldeutsche Zeitung

zu AfD und Rente

Halle (ots)

Wirtschaftsradikal aber kann die Partei in ihrem verflixten siebten Jahr nicht mehr sein. Also steuert dieser Streit auf einen Kompromiss zu, der linke und rechte Ideen vermengt und bei dem nicht viel mehr als ein mutloses "Weiter so" herauskommt. Die gesetzliche Rente soll gestärkt werden, Politiker und Selbstständige müssen einzahlen, Mütter bekommen einen Bonus, und in ein paar Jahren guckt man noch mal. Aber das ist egal. Die AfD steht ständig kurz vor der Zerreißprobe. Nur innerparteilicher Streit kann ihr schaden. Schwäche in der Sachpolitik nicht.

