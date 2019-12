Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung zu CDU und Rechtsextremismus

Halle (ots)

Die Unionsparteien haben sich mittlerweile klarer als je zuvor gegen Rechts positioniert. Koalitionen mit der immer weiter ins Rechtsextreme abdriftenden AfD sind durch Parteitagsbeschlüsse ausgeschlossen. Die Parteispitzen von Christdemokraten und Christsozialen haben sich von ihrer lavierenden, abwartenden Sprache gelöst, die versuchte, den Rechtsdrift von Teilen der Gesellschaft durch Ignorieren zu lösen. Sie bezeichnet die AfD mittlerweile als neue NPD. Die CSU, die zwischenzeitlich mit Aggressivität und Lautstärke am rechten Rand nach Stimmen und Zustimmung fischte und dabei der AfD sehr nahe kam, hat in der klaren Distanzierung dabei sogar die CDU überholt. Inzwischen wird in der Union offen eingestanden, im Kampf gegen Rechtsextremismus lange Jahre geschlafen zu haben.

