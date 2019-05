Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: Zeitgeschichte Schorlemmer-Freund Staeck: Zweifel an einem demokratischen Deutschland

Halle (ots)

Der Heidelberger Grafiker Klaus Staeck zeigt sich auch angesichts des Rechtsruckes besorgt über die allgemeine Weltlage. "Es ist ja so, dass ich manchmal in Versuchung komme, mir gar keine Nachrichten mehr anzuhören", sagte er anlässlich des 75. Geburtstages seines Freundes Friedrich Schorlemmer der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstag-Ausgabe). "Früher haben wir bei Gelegenheiten wie diesen immer gesagt: Das Bett brennt schon an drei Ecken." Die Aufbruchstimmung der Wendezeit sei verflogen. "Damals hatten wir die Hoffnung, dass ein demokratisches und verlässliches Deutschland entsteht. Inzwischen kann man daran wieder Zweifel haben", sagte der Grafiker, der in Bitterfeld aufgewachsen ist.

