Mitteldeutsche Zeitung: Autozulieferer Ifa-Eigner verliert Anteile

Halle (ots)

Beim finanziell angeschlagenen Autozulieferer Ifa verliert die Eigentümerfamilie von Nathusius ihren Einfluss. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe). Auf Drängen der Banken hat der Eigner seine Anteile an einen sogenannten Sanierungstreuhänder übertragen, teilte Ifa-Geschäftsführer Arno Haselhorst dem Blatt mit. Es handele sich dabei um den Rechtsanwalt Arndt Geiwitz, der als Insolvenzverwalter der Drogeriemarktkette Schlecker bundesweit bekannt geworden ist. "Das ist ein Meilenstein im angestrebten Verkaufsprozess", so Haselhorst. Laut Rechtsexperten wird damit aber auch eine mögliche Insolvenz erleichtert.

