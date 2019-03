Mitteldeutsche Zeitung: zu Ende der Zeitumstellung

Mitteldeutsche Zeitung

Selten hat etwas die Menschen in Europa derart bewegt, wie die Umstellung der Uhren auf Sommer- und später zurück auf die Normalzeit. Jedwede Befindlichkeit dazu wurde teilweise ausgetragen wie eine kleine Schlacht. Anhängern langer, heller Sommerabende flogen die Schlafprobleme empfindlicher Menschen um die Ohren. Jene, die schon immer wussten, dass die Sommerzeit keine Energie spart, standen neben Landwirten, deren Kühe einige Tage lang Probleme mit dem Stunden-Schub hatten. Das Administrative mutierte zur persönlichen Glaubensfrage in Schwarz oder Weiß, ohne Grau. Was nun kommen wird, ist längst nicht gewiss. An den Zeigern dreht bald zwar nur noch das entsprechende Uhrwerk, doch zuvor legt jeder Staat fest, ob das im Normal- oder Sommermodus geschieht.

