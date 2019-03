Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: zu 5G und Huawei

Halle (ots)

Die EU will Ärger mit der Regierung in Peking vermeiden - die Volksrepublik ist als Handelspartner viel zu wichtig. Zudem wird Huawei für die neue 5G-Technik dringend gebraucht, weil der Konzern einen großen technologischen Vorsprung hat. Deshalb bleibt auch der Bundesregierung nichts anderes übrig, als sich durchzuwursteln. Mit erhöhten Standards bei der Vertrauenswürdigkeit der Anbieter, die die 5G-Netztechnik liefern sollen. Was kein wirklicher Schutz sein kann. Denn die Technik ist so komplex, dass tief in der Software und der Hardware theoretisch Zugänge zum Abgreifen von Daten eingebaut werden können, an die nur Huawei-Experten heran kommen.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell