Mitteldeutsche Zeitung

Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Wirtschaft Großbäckerei Ditsch schafft 100 neue Arbeitsplätze im Werk Oranienbaum

Halle (ots)

Die Großbäckerei Ditsch erweitert ihr Werk in Oranienbaum bei Dessau-Roßlau. Bis Ende des Jahres werde eine dritte Produktionshalle errichtet, sagte Geschäftsführer Sebastian Gooding der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Mittwochausgabe). Das auf die Herstellung von Brezeln spezialisierte Unternehmen will dafür einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag investieren und rund 100 neue Arbeitsplätze schaffen. Derzeit arbeiten laut Gooding an dem größten Standort des Mainzer Unternehmens Ditsch bereits rund 500 Mitarbeiter, die täglich bis zu 1,25 Millionen Backwaren herstellen.

Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200

hartmut.augustin@mz-web.de

Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell