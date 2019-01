Mitteldeutsche Zeitung: zu Ribéry

Halle (ots) - Der Fall zeigt, wessen Geistes Kind Ribéry ist. Da lässt er sich von Scheichs einladen und sendet in die Welt, dass er ein mit Blattgold überzogenes, horrend teures Steak verzehrt habe. Dann wundert er sich, dass diese Dekadenz für viele Menschen inakzeptabel ist? Das zeigt, wie abgehoben mancher Star lebt. Hat er dazu ein schlichtes Gemüt, versteht er das Fatale solcher Botschaften nicht einmal. Ähnlich in der Außenwirkung war übrigens das politisch fragwürdige Auftreten der deutschen Nationalspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan vor der WM. Sie hatten sich bekanntlich mit dem türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan ablichten und so für Wahlkampfzwecke einspannen lassen.

