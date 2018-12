Mitteldeutsche Zeitung: Bahnverkehr/ Neue ICE-Trasse ist nicht ausgelastet

Halle (ots) - Halle. Ein Jahr nach der Eröffnung der Schnelltrasse der Bahn von München nach Berlin fällt die Bilanz gemischt aus. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Sonnabend-Ausgabe). Einerseits nutzten mit 4,4 Millionen Reisenden doppelt so viele Menschen die Verbindung wie ein Jahr zuvor. Andererseits könnten deutlich mehr Züge auf der Trasse verkehren, sagte Schienenverkehrsexperte Felix Berschin der MZ und sprach von einer "großen Pleite". Am Güterverkehr hänge die Wirtschaftlichkeit der Strecke. Deren Eigentümer, die Bahn-Tochterfirma DB Netz, verlangt von jedem Zugbetreiber Gebühren für die Nutzung, eine Art Schienenmaut. Damit wird ein Teil der Kosten für die Strecke finanziert. Fällt das Maut-Aufkommen wegen fehlender Güterzüge geringer aus, verdient DB Netz weniger Geld.

