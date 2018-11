Mitteldeutsche Zeitung: MZ-Kommentar zu den Abwasserzweckverbänden

Halle (ots) - Nicht jeder Verband zockt, doch die bekannten Zahlen sind verheerend genug. Zügig muss aufgeklärt werden, wer so fatale Entscheidungen traf - und wieso existierende Kontrollmechanismen versagten. Dazu gehört auch die Frage, ob Banken womöglich irreführend agierten, um im Land Derivate an den Mann zu bringen. Es ist so: Ein Ausfallrisiko gibt es für Banken im Grunde kaum, denn bei Verlusten kann ja der Beitragszahler geradestehen. Die Vergangenheit zeigt, dass Geldhäuser das Geschäft mit den Verbänden bereits als reizvoll entdeckt haben.

