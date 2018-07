Mitteldeutsche Zeitung: zu China/Deutschland

Halle (ots) - Das chinesische Unternehmen Catl will beweisen, dass sich die aufwändige Batteriezell-Produktion auch in Deutschland rechnet. Die Autobauer VW, BMW und Daimler sowie Zulieferer wie Bosch schrecken vor solchen Großinvestitionen zurück. Sie argumentieren mit zu großen Unsicherheiten. Und es stimmt auch: Die neue Zell-Fabrik kann in fünf Jahren bereits veraltet sein. Nur hätten dann etwa Carl Friedrich Benz oder Robert Bosch vor mehr als 130 Jahren eigene Firmen gründen dürfen? Auch damals veränderte technologischer Wandel das Transportwesen grundlegend. Ähnliches wird nun wohl durch die E-Mobilität passieren, auch wenn niemand voraussagen kann, wie die Zukunft genau aussieht.

