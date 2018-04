Mitteldeutsche Zeitung: zu Zucker in der Nahrung

Halle (ots) - Eine deutliche Kennzeichnung von Lebensmitteln kann dabei helfen, im Supermarkt den Griff ins Süßigkeitenregal zu überdenken. Oder bei Fertiggerichten festzustellen, was da in der praktischen Warmmachbox noch so enthalten ist. Da ist nicht nur der Zucker interessant. Verständlich und unmissverständlich müssen diese Informationen sein, sie müssen mit optischen Reizen arbeiten und auch Ersatzstoffe umfassen: Denn auch eine Light-Limonade ist alles andere als ein Gesundheitsgetränk. Viel zu lange schon wird in Deutschland über die Kennzeichnung gestritten, zu groß war bislang die Rücksichtnahme auf die Hersteller. In Großbritannien hat eine neue Zucker-Steuer dazu geführt, dass die Hersteller den Zuckergehalt von Limonaden drastisch gesenkt haben. Plötzlich geht das, was jahrelang unmöglich zu sein schien.

