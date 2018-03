Mitteldeutsche Zeitung: zum Islam

Halle (ots) - Lokal engagierte Muslime könnten in den vergangenen Jahren schnell das Gefühl bekommen haben, dass von Sachsen-Anhalt viel versprochen, aber nicht so viel gehalten wurde. Dabei ist der enge Dialog weiter nötig. Nicht nur, weil viele islamische Gemeinden enorme Geld- und Immobiliensorgen haben. Sondern vor allem, weil sie viel Verantwortung bei der Integration ihrer Mitglieder tragen. In dieser Frage geht es um die Gleichbehandlung einer immer wichtigeren religiösen Gruppe. Es geht um Fairness. Wer Muslime besser integrieren will, muss mehr mit ihnen reden. In dem Fall heißt das auch, ein Versprechen zu halten.

