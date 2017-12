Mitteldeutsche Zeitung: zum Weihnachtsfest

Halle (ots) - Wer Empörung und Anstand vermisst, wer überhaupt erkennt, dass da etwas nicht stimmt, der hat den ersten Schritt schon getan. Vielleicht findet mancher in den nächsten Tagen einmal die Zeit, darüber nachzudenken: dass erst das Bewusstwerden des Verlustes die Möglichkeit des Veränderns eröffnet. Was verstehen wir unter unserer Gesellschaft, welche Maßstäbe sind uns wirklich wichtig, welche Moral, welche Prinzipien? Das ist keine theoretische Diskussion. Denn die Antworten geben Eltern, die ihre Kinder erziehen, geben sich Nachbarn in ihrem Umgang miteinander, Kollegen, Kunden, Dienstleister bei jeder Begegnung mit anderen. Erstaunlich, nicht wahr, wie einfach das klingt?!

