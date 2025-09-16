Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT)

Lukas Middendorf wird neues Vorstandsmitglied im DVT

Dr. Antje Eckel beendet ihr Engagement nach über 17 Jahren

Berlin (ots)

Lukas Middendorf (MIAVIT GmbH, Essen (Oldenburg)) wurde in den Vorstand des Deutschen Verbands Tiernahrung e. V. (DVT) gewählt. Er folgt damit auf Dr. Antje Eckel (Dr. Eckel Animal Nutrition, Niederzissen), die nach mehr als 17 Jahren ihre Tätigkeit im Vorstand beendet hat. Middendorf übernimmt zudem künftig die Leitung der Fachgruppe Zusatzstoffe gemeinsam mit Doris Pulte (Fa. Pulte, Rimsting) und Dr. Mario Müller (Evonik Operations, Hanau).

DVT-Präsident Cord Schiplage würdigte im Rahmen der 25. Jahrestagung des Verbands in Berlin das langjährige Engagement von Dr. Antje Eckel im Vorstand und weiteren Gremien. Lukas Middendorf wurde einstimmig zum Nachfolger gewählt. Mit seiner Erfahrung in der Tierernährung soll er zudem die Fachgruppe Zusatzstoffe verstärken.

Der Vorstand des DVT setzt sich aus dem vierköpfigen Präsidium mit Präsident Cord Schiplage (GS Die Genossenschaft, Schneiderkrug), der Vizepräsidentin Carolin Braun-Majer (DEWA-Kraftfutterwerk, Emskirchen) und den Vizepräsidenten Dr. Heinrich Kleine Klausing (Deutsche Tiernahrung Cremer, Düsseldorf) und Dr. Bernhard Wesseling (Deutsche Vilomix Tierernährung, Neuenkirchen-Vörden) sowie neun weiteren Mitgliedern zusammen. Neben Lukas Middendorf gehören Stefan Alius (Agrifirm Deutschland, Langenfeld), Jürgen Aumann (agritura Raiffeisen, Saerbeck), Bernd Becker (Raiffeisen Kraftfutterwerk Mittelweser Heide, Schweringen), Bernd Schmitz (AGRAVIS Futtermittel, Münster), Karl Schneider (Karl Schneider, Hergatz), Johann Stöfen (J. Stöfen, Wesselburen), Marie-Christine Thesing (ForFarmers Thesing Mischfutter, Rees) und Dr. Wilhelm Weisthoff (H. Wilhelm Schaumann, Pinneberg) dem Gremium an.

Über den DVT

Der Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel, Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und damit handeln.

