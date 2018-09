Topmodel Stefanie Giesinger in Cosmopolitan: "Frauen sind einfach das stärkere Geschlecht!"

Cosmopolitan Cover 10/2018. Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/45267 / Die Verwendung dieses Bildes ist für redaktionelle Zwecke honorarfrei. Veröffentlichung bitte unter Quellenangabe: "obs/Bauer Media Group, Cosmopolitan" Bild-Infos Download

München (ots) - Stefanie Giesinger weiß, wie man es als Frau ganz nach oben schafft. Und dort bleibt. In COSMOPOLITAN (EVT 6.9.) verrät das Topmodel ihre Erfolgs- und Power-Tipps.

"Meine Eltern haben bei meinem großen Bruder und mir in der Erziehung keinen Unterschied gemacht", sagt Stefanie Giesinger. "Mein Papa hat mir gezeigt, wie man Autos repariert. Ich habe zwar mit Barbies gespielt, aber mit meinem Bruder und dessen Freunden auch Fußball und Basketball. Ich fühle mich vertraut mit Männerstuff. Kerle schüchtern mich deshalb auch nicht ein. Wenn ich im Fitnessstudio an den Gewichten trainiere, gehe ich nicht weg, sobald die starken Jungs kommen, sondern hebe manchmal sogar noch ein paar Kilo mehr als sie. Beim letzten Mal habe ich schmunzelnd gedacht: Frauen sind einfach das stärkere Geschlecht!"

Sie findet: Frauen sollten sich gegenseitig supporten. "Neid führt dazu, dass Frauen sich nicht unterstützen. Was so schade ist! Denn niemand ist perfekt. Auch nicht die vermeintlich perfekten."

Aktuell ist Stefanie Giesinger im Kinofilm "Asphaltgorillas" zu sehen. Es ist ihre erste Filmrolle, wie sie erzählt. "Ich wurde zum Casting eingeladen, bin ohne Schauspielunterricht hin. Regisseur Detlev Buck meinte danach: 'Wenn du denkst, du hast den Part wegen deiner zig Millionen Follower bekommen, liegst du falsch. Hier zählt nur deine Leistung, und die mag ich.' Erst bei der Filmpremiere wurde mir klar, wie viele mich in die 'Influencerin will Schauspielerin werden'-Schublade stecken. Aber wie hat meine Mama clever gemeint: 'Dass du es kannst, kannst du nur beweisen, indem du es tust.'"

