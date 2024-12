ratiopharm GmbH

Wie man trotz Schmerzen Glück empfinden kann

Was die Expertin rät

Es gibt viele Dinge, die glücklich machen können - Schmerzen gehören nicht dazu. Doch die meisten Menschen sehen sich immer mal wieder damit konfrontiert. Sei es der brummende Schädel, weil man zu wenig getrunken hat, oder das Stechen im Knöchel, nachdem man beim Sport umgeknickt ist. Viele leiden auch an chronischen Schmerzen, die längere Zeit andauern. Müssen all diese Menschen nun auf Glück verzichten? "Nein" sagt Alexandra Loeffner, Trainerin für Positive Psychologie. Im Interview erklärt die Expertin, welcher Zusammenhang zwischen Schmerzen und Glück besteht und wie man auch trotz Schmerzen Glücksgefühle erleben kann.

Es ist sicher nicht überraschend, dass Schmerzen nicht glücklich machen. Und an sich wäre das auch nicht schlimm, wenn sie nicht sogar das Gegenteil bewirken könnten: uns unglücklich machen. Laut Alexandra Loeffner, Trainerin für Positive Psychologie und Expertin in Sachen Glück, erleben vor allem Menschen mit chronischen Schmerzen weniger positive Emotionen und stattdessen mehr negative Emotionen, was wiederum zu einem geringeren Wohlbefinden führt. Dazu kommen oft eine schlechte Stimmung oder gar depressive Symptome wie Interessen- und Freudlosigkeit oder sozialer Rückzug. Schmerzen zu haben und sich unglücklich zu fühlen, das geht also Hand in Hand. Aber die gute Nachricht ist: So muss es nicht bleiben!

Wohlbefinden stärken und Schmerzempfinden verbessern

Laut Alexandra Loeffner kann sich nämlich eine Verbesserung des eigenen Wohlbefindens begünstigend auf das Schmerzempfinden auswirken. Heißt: Wer mehr positive Emotionen erlebt, hat - bis zu einem gewissen Grad - weniger Schmerzen. "Erste Studien zeigen, dass Interventionen der Positiven Psychologie das Wohlbefinden von Schmerzpatienten verbessern, die Schmerzintensität verringern und das emotionale Funktionieren verbessern können", so Loeffner. Eine mögliche Maßnahme ist zum Beispiel das Führen eines Dankbarkeitstagebuchs. Auch das Praktizieren von Achtsamkeit (z. B. eine Gehmeditation, bei der man sich während des Gehens bewusst auf den Atem, die Körperbewegungen und die Umgebung konzentriert) kann das Wohlbefinden von Schmerzpatientinnen und -patienten steigern und die Schmerzen abmildern.

Schmerzen lindern und Wohlbefinden steigern

Umgekehrt lässt sich die Verbindung aus Schmerzen und geringem Wohlbefinden natürlich ebenfalls aufbrechen: Sich um seine Schmerzen zu kümmern und Maßnahmen zu deren Linderung zu ergreifen, kann das eigene Wohlbefinden positiv beeinflussen. Besonders bei akuten Schmerzen stehen zahlreiche effektive Möglichkeiten zur Verfügung. Wem also tatsächlich der Knöchel wehtut, dem kann zum Beispiel ein hoch konzentriertes Schmerzgel wie Diclox forte dabei helfen, rasch wieder aktiv zu werden.* Diclox forte wirkt entzündungshemmend und lindert Rücken-, Muskel- und Gelenkschmerzen bereits bei 2-mal täglicher Anwendung. Dabei zieht es nahezu rückstandslos in die Haut ein und kühlt spürbar. Wem dagegen Kopfschmerzen zu schaffen machen, der ist mit einem Schmerzmittel wie Synofen gut beraten. Die Kombination aus Paracetamol und Ibuprofen wirkt mit dem 3-fach-Effekt: schnell, stark und gut verträglich. Die beiden bewährten Wirkstoffe ergänzen sich gegenseitig in der Wirkung und erzielen daher auch in niedriger, gut verträglicher Dosierung einen starken Effekt.

Glück im Alter - anders als in jungen Jahren?

Übrigens: Manche Schmerzen (z. B. im Knie oder in der Hüfte) treten mit zunehmendem Alter tendenziell häufiger auf.1 Deshalb anzunehmen, dass ältere Menschen unglücklicher sind, ist jedoch zu kurz gedacht. Tatsächlich ist wissenschaftlich bislang nicht abschließend geklärt, wie sich das Glücksempfinden im Alter verändert. Was sich allerdings verschiebt, ist der Fokus im Leben, erklärt Alexandra Loeffner: "Während die Lebenszufriedenheit eher zunimmt, nimmt das Erleben positiver Emotionen eher ab. Dies könnte darauf hindeuten, dass kurzfristiges Glück nicht mehr so wichtig ist, dass sich eine gewisse Gelassenheit und Akzeptanz in Bezug auf Negatives einstellt und nachhaltige, langfristige und generative Themen an Wichtigkeit gewinnen." Unabhängig von Schmerzen heißt das: Ältere Menschen sind nicht per se unglücklicher - das Glück zeigt sich nur eher auf andere Weise.

* Doppelt konzentriert im Vergleich zu 1%igen Diclofenac-Gelen

1 https://ots.de/QJC4ny

Alexandra Loeffner ist psychologische Beraterin und hilft Menschen dabei, in ihrem Leben mehr Glück und Zufriedenheit zu finden. Sie selbst hat dank der Positiven Psychologie ihr Leben neu ausgerichtet. Diese persönlichen Erfahrungswerte bringt die zertifizierte Trainerin für Positive Psychologie nun ein, um anderen dabei zu helfen, ihre Stärken zu nutzen und ein wirklich erfülltes Leben zu führen.

Diclox forte

Wirkstoff: Diclofenac-N-Ethylethanamin. Anwendungsgebiete: für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren: Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen bei akuten Zerrungen, Verstauchungen oder Prellungen infolge eines stumpfen Traumas. Warnhinweis: AM enth. Butylhydroxytoluol u. einen Duftstoff mit Benzylalkohol (0,15 mg/g), Citronellol, Geraniol, Linalool, D-Limonen, Citral, Farnesol, Cumarin u. Eugenol. Apothekenpflichtig. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke. 07/20.

Teva GmbH

Unsere rund 2.900 Mitarbeiter arbeiten tagtäglich daran, den Zugang zu Arzneimitteln für Millionen von Menschen zu vereinfachen und den Patienten ein Stück Unabhängigkeit zurückzugeben. Sei es über unsere Medikamente - innovative Spezialmedikamente, Generika und freiverkäufliche Arzneimittel - einen günstigen Preis oder einen besonderen Service. Mit ratiopharm gehört auch Deutschlands bekannteste Arzneimittelmarke zu Teva Deutschland. Der Deutschlandsitz von Teva ist in Ulm. Ein weiterer Produktionsstandort ist in Blaubeuren/Weiler.

Teva Global

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) entwickelt und produziert seit mehr als einem Jahrhundert Arzneimittel, um das Leben der Menschen zu verbessern. Wir sind ein weltweit führender Anbieter von Generika und Spezialarzneimitteln mit einem Portfolio von über 3.500 Produkten, die nahezu alle therapeutischen Bereiche abdecken. Rund 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt nehmen täglich ein Medikament von Teva und werden dabei von einer der größten und komplexesten Lieferketten der Pharmaindustrie bedient. Neben unserer etablierten Präsenz bei Generika verfügen wir über bedeutende innovative Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die unser wachsendes Portfolio an Spezial- und biopharmazeutischen Produkten unterstützen. Mehr auf www.tevapharm.com

