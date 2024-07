ratiopharm GmbH

Trainerin für Positive Psychologie erklärt: Glückliche Menschen sind gesünder

"Nicht schon wieder ein Jahr älter": Wer mit negativen Gedanken wie diesem auf den jährlichen Geburtstag blickt, der hat offensichtlich ein Problem mit dem Älterwerden und steht damit seinem eigenen Glück im Weg. Eine Einstellung, die auch zulasten der Gesundheit geht. Die gute Nachricht: Seine Ansichten kann man ändern - und so bessere Voraussetzungen für die eigene Gesundheit schaffen. Im Rahmen der Initiative "Deine Zeit ist jetzt" setzt sich ratiopharm gemeinsam mit Alexandra Loeffner, Trainerin für Positive Psychologie, dafür ein, neue Impulse für ein glückliches und gesundes Leben zu setzen. Im Interview erklärt die Expertin, was ein glückliches Leben ausmacht und wie man den Grundstein dafür legen kann.

Gesundheit ist auch Einstellungssache

Glück und Gesundheit stehen in einer engen Wechselbeziehung zueinander. Konkret heißt das: Glückliche Menschen sind gesünder1 und leben auch durchschnittlich länger² als unglückliche Menschen - das belegen Studien. Dabei spiele auch die eigene Einstellung zum Thema Älterwerden eine große Rolle, wie Alexandra Loeffner, zertifizierte Trainerin für Positive Psychologie, weiß: "Menschen, die am zufriedensten mit ihrem Altern waren, berichteten von einer besseren körperlichen Gesundheit." Mehr noch: Wer das Älterwerden mit einer persönlichen Weiterentwicklung verband, viele Pläne realisierte und die Bereitschaft in sich trug, weiterhin Neues lernen zu wollen, lebte durchschnittlich sogar länger. Psychologische Faktoren hätten demnach einen großen Einfluss auf das Altern, so Loeffner. Ein geringes Wohlbefinden durch große Unzufriedenheit, Einsamkeit oder Hoffnungslosigkeit könne das biologische Alter sogar erhöhen - sprich: einen schneller altern lassen.

Welche Faktoren das Glück beeinflussen

Manchmal rückt das Glück im Laufe des Lebens etwas außer Reichweite oder geht im Alltag ein Stück weit verloren. Dann ist es wichtig, die positiven Emotionen wieder wachzurütteln und sich seinem eigenen Glück zu widmen. Für eine positive Einstellung zum Leben und zum Alter spielten laut Loeffner verschiedene Faktoren eine Rolle. Neben der genetischen Veranlagung sind das zum Beispiel bestimmte Umweltfaktoren (wie unsere Umgebung und finanzielle Ressourcen), die Art der Lebensgestaltung (wie wir denken und handeln) sowie Gesundheit (z. B. Schlaf und Bewegung). Glück ist also kein Zufallsprodukt, sondern kann aktiv gefördert werden: "Insgesamt gibt es unglaublich viele Faktoren, die das Wohlbefinden beeinflussen und sehr viele davon können wir auch bewusst beeinflussen, trainieren oder gestalten", erklärt Loeffner. Methoden aus der Positiven Psychologie könnten hierbei Unterstützung bieten und nachweislich das Erleben positiver Emotionen verbessern - zum Beispiel durch das Führen eines Dankbarkeitstagebuchs oder die Nutzung der eigenen Stärken.

"Deine Zeit ist jetzt" - eine Initiative von ratiopharm

Das Leben und das Älterwerden positiv zu sehen und seine Gesundheit aktiv in die Hand zu nehmen - darum geht es in der Initiative "Deine Zeit ist jetzt" von ratiopharm, die sich vor allem an Menschen über 50 richtet. Ziel ist es, den Fokus weg von Anti-Aging und Jugendwahn hin zu einem offenen Umgang mit dem Alter zu lenken. Wie bedeutsam das ist, betont auch Alexandra Loeffner: "Für eine Gesellschaft, die lange und gesund lebt, ist es wichtig, eine positive Selbstwahrnehmung des Alterns zu fördern und negative Ansichten über das Alter zu reduzieren". Das eigene Glück in den Fokus zu stellen und damit seine Gesundheit zu fördern, spielt dabei eine große Rolle.

Gesünder leben und glücklicher werden

Glückliche Menschen sind gesünder. Aber der Zusammenhang gilt auch andersherum: Wer gesünder lebt, kann dadurch auch sein Wohlbefinden steigern. Zu einem gesunden Leben gehört unter anderem eine ausgewogene Ernährung mit vielen Vitalstoffen. Fehlende Energie und Unkonzentriertheit können zum Beispiel ein Hinweis auf einen erhöhten Bedarf an B-Vitaminen sein, vor allem mit steigendem Alter sind davon immer mehr Menschen betroffen. Bewusst entgegensteuern lässt sich hier mit einem Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin B-Komplex-ratiopharm®, das alle 8 B-Vitamine in einer Kapsel enthält. Daneben ist regelmäßige Bewegung wichtig, um den Körper und vor allem die Gelenke lange fit zu halten. Bremsen akute Beschwerden die sportlichen Ambitionen aus, kann ein hoch konzentriertes Schmerzgel wie Diclox forte Abhilfe schaffen und dabei helfen, rasch wieder aktiv zu werden. Zuletzt sollte auch die geistige Fitness nicht vernachlässigt werden. Dabei reichen schon kleine Kniffe wie Kopfrechnen, um die grauen Zellen auf Trab zu halten. Wer sein Gedächtnis und seine Konzentration darüber hinaus unterstützen möchte, der kann auf pflanzliche Hilfe aus der Apotheke zurückgreifen. Ginkobil® ratiopharm 120 mg fördert die Durchblutung, versorgt die Gehirnzellen mit Sauerstoff und Nährstoffen und kann so zu einer Verbesserung von Gedächtnisstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten im Rahmen des dementiellen Syndroms beitragen.

Alexandra Loeffner ist psychologische Beraterin und hilft Menschen dabei, in ihrem Leben mehr Glück und Zufriedenheit zu finden. Sie selbst hat dank der Positiven Psychologie ihr Leben neu ausgerichtet. Diese persönlichen Erfahrungswerte bringt die zertifizierte Trainerin für Positive Psychologie nun ein, um anderen dabei zu helfen, ihre Stärken zu nutzen und ein wirklich erfülltes Leben zu führen.

Ginkobil® ratiopharm 120 mg Filmtabletten

Wirkstoff: Ginkgo-biloba-Blätter-Trockenextrakt. Anwendungsgebiete: -40 mg; 80 mg; 120 mg; Tropfen: Zur symptomatischen Behandlung von hirnorganisch bedingten Leistungsstör. im Rahmen eines therapeutischen Gesamtkonzeptes bei Abnahme bzw. Verlust erworbener geistiger Fähigkeiten (dementielles Syndrom) mit den Hauptbeschwerden: Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen, depressive Verstimmung, Schwindel, Ohrensausen, Kopfschmerzen. Verlängerung der schmerzfreien Gehstrecke bei peripherer arterieller Verschlusskrankheit bei Stadium II nach FONTAINE ("Schaufensterkrankheit") im Rahmen physikalisch-therapeutischen Maßnahmen, insbesondere Gehtraining. Schwindel, Ohrgeräusche infolge Durchblutungsstörungen oder altersbedingten Rückbildungsvorgängen. -240 mg: Zur Verbesserung einer altersbedingten kognitiven Beeinträchtigung (Verschlechterung geistiger Fähigkeiten) und der Lebensqualität bei leichter Demenz. Warnhinweis: -Filmtbl.: AM enth. Lactose u. weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Filmtbl., d.h. es ist nahezu "natriumfrei". -Tropfen: AM enth. weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro 40 Tr., d.h., es ist nahezu "natriumfrei". Apothekenpflichtig.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Diclox forte

Wirkstoff: Diclofenac-N-Ethylethanamin. Anwendungsgebiete: für Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahren: Zur lokalen, symptomatischen Behandlung von Schmerzen bei akuten Zerrungen, Verstauchungen oder Prellungen infolge eines stumpfen Traumas. Warnhinweis: AM enth. Butylhydroxytoluol u. einen Duftstoff mit Benzylalkohol (0,15 mg/g), Citronellol, Geraniol, Linalool, D-Limonen, Citral, Farnesol, Cumarin u. Eugenol. Apothekenpflichtig.

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.

Teva GmbH

Unsere rund 2.900 Mitarbeiter arbeiten tagtäglich daran, den Zugang zu Arzneimitteln für Millionen von Menschen zu vereinfachen und den Patienten ein Stück Unabhängigkeit zurückzugeben. Sei es über unsere Medikamente - innovative Spezialmedikamente, Generika und freiverkäufliche Arzneimittel - einen günstigen Preis oder einen besonderen Service. Mit ratiopharm gehört auch Deutschlands bekannteste Arzneimittelmarke zu Teva Deutschland. Der Deutschlandsitz von Teva ist in Ulm. Ein weiterer Produktionsstandort ist in Blaubeuren/Weiler.

Teva Global

Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE und TASE: TEVA) entwickelt und produziert seit mehr als einem Jahrhundert Arzneimittel, um das Leben der Menschen zu verbessern. Wir sind ein weltweit führender Anbieter von Generika und Spezialarzneimitteln mit einem Portfolio von über 3.500 Produkten, die nahezu alle therapeutischen Bereiche abdecken. Rund 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt nehmen täglich ein Medikament von Teva und werden dabei von einer der größten und komplexesten Lieferketten der Pharmaindustrie bedient. Neben unserer etablierten Präsenz bei Generika verfügen wir über bedeutende innovative Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, die unser wachsendes Portfolio an Spezial- und biopharmazeutischen Produkten unterstützen. Mehr auf www.tevapharm.com

