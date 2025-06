Fleurop AG

Blumengrüße für Unbekannte: Lonely Bouquet Day am 29. Juni 2025

Jetzt neu: DIY-Set von Fleurop für alle, die mitmachen möchten

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Am letzten Sonntag im Juni wird wieder weltweit spontane Blumenfreude verschenkt: Der Lonely Bouquet Day lädt dazu ein, kleine Blumensträußchen anonym im öffentlichen Raum zu hinterlassen - mit einer Notiz, die zum Mitnehmen und Freuen einlädt. Die charmante Aktion, die vor über zehn Jahren von der in Belgien lebenden US-Amerikanerin Emily Avenson ins Leben gerufen wurde, hat sich zu einem internationalen Ereignis entwickelt. Auch in Deutschland beteiligen sich jedes Jahr zahlreiche Menschen an dieser besonderen Geste der Freundlichkeit.

So funktioniert's:

Am 29. Juni 2025 stellen Blumenfreundinnen und -freunde ein kleines Sträußchen zusammen, versehen es mit einem Anhänger und platzieren es an einem gut erreichbaren Ort - etwa auf einer Parkbank, an einer Bushaltestelle oder vor einem Café. Die beiliegende Notiz erklärt, dass die Blumen als Geschenk gedacht sind und mitgenommen werden dürfen. Wer mag, teilt anschließend Bilder und Geschichten rund um das gefundene oder selbst verschenkte Sträußchen in den sozialen Medien unter dem Hashtag #LonelyBouquetDay.

Neu in diesem Jahr:

Für alle, die sich an der Aktion beteiligen und dabei kreativ werden möchten, gibt es erstmals ein DIY-Set von Fleurop. Das liebevoll zusammengestellte Set enthält alles, was es für ein eigenes Lonely Bouquet braucht - inklusive frischer Schnittblumen, sechs Bechern und Steckschaum für sicheren Halt. Erhältlich ist es unter fleurop.de.

"Mit dem DIY-Set möchten wir es noch mehr Menschen ermöglichen, Teil dieser schönen Bewegung zu werden. Ein kleiner Blumenstrauß kann eine große Wirkung entfalten. Der Lonely Bouquet Day erinnert uns daran, wie wertvoll kleine Gesten der Freundlichkeit im Alltag sind", sagt

Nico Lamprecht, Marketing bei der Fleurop AG: "Auch in diesem Jahr beteiligen sich wieder mehrere Hundert Fleurop-Fachgeschäfte bundesweit an der Aktion. Wer am 29. Juni die Augen offenhält, hat die Chance, ein liebevoll arrangiertes Sträußchen zu entdecken - oder selbst eines auf die Reise zu schicken."

Abdruck honorarfrei, Beleg erbeten

Weiteres Bildmaterial gern auf Anfrage.

Über Fleurop:

Die Fleurop AG hat ihren Sitz in Berlin. Die über 100 Jahre alte Firmengeschichte ist beeindruckend. Im Jahr 1908 hatte der Berliner Florist Max Hübner eine geniale Idee: Nicht die Blumen sollten auf die Reise gehen, sondern der Auftrag an lokal ansässige Blumenfachgeschäfte vergeben werden - das Fleurop-Prinzip war geboren. Heute überbringen rund 50.000 Partnerfloristinnen und -floristen in 150 Ländern weltweit über 25 Millionen Blumenarrangements pro Jahr. Jeder Blumengruß wird ausschließlich von professionellen Floristen und Floristinnen in Handarbeit gefertigt und dem Empfänger persönlich überreicht. www.fleurop.de #SupportYourLocals

Original-Content von: Fleurop AG, übermittelt durch news aktuell