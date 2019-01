Sneakerhead Hikmet Sugoer und Collonil feiern Sneaker Community Event in Berlin

Berlin (ots) - Am 19. Januar ist schu|hs der ultimative Treff für alle, die auf Turnschuhe als Teil ihres Lebensstils stehen. Dort präsentieren der Sneakerpapst und der Pflegeexperte ihren ersten gemeinsamen Sneaker Collonil X Sonra Proto II, der exklusiv und in einer Limited Edition auf dem Event erhältlich ist.

Vom Sportschuh über den lässigen Treter zum absoluten Must-Have: Der Aufstieg der Sneaker zum Kultobjekt ist in der Modewelt beispiellos. Jetzt bekommen sie in Berlin auch noch das passende Forum: das Sneaker Community Event schu|hs am 19. Januar. Hier treffen sich Turnschuh-affine jeder Couleur - Hypebeasts und Hardcore-Sammler, Reseller und natürlich Normalos, die weniger als zehn Paar besitzen. Motto: kaufen, verkaufen, tauschen oder einfach nur gucken und jede Menge Spaß haben.

Veranstalter des Events ist Hikmet Sugoer, der einst Solebox gründete, heute handgenähte Edel-Turnschuhe produziert und als Sammler über mehr als 800 Paar besitzt. Unterstützt wird das Event von der führenden Schuhpflegemarke Collonil.

Vorstellung des ersten Collonil Sneakers

Seit über einem Jahr besteht die Partnerschaft zwischen den beiden Schuhexperten - erfolgreich bereichert Hikmet Sugoer das Team von Collonil, der die Marke in der Sneakerszene aktiviert und auch für die Entwicklung innovativer Collonil Pflegeprodukte verantwortlich ist. Jetzt hebt ein Special Release die Zusammenarbeit auf ein neues Level: Auf dem Event feiert der erste eigene Sneaker von Collonil und Hikmet Sugoer Weltpremiere. Der Collonil X Sonra Proto II wird exklusiv als Limited Edition erhältlich sein. Jedes Paar wurde mit CARBON vorimprägniert und bekommt eine limitierte Mini Dose Protecting Spray dazu.

schu|hs - Der Place to Be für Sneaker Addicts

Ob Neuheiten, Raritäten, Sammlerstücke oder Limited Editions - etliche Brands sind mit eigenen Ständen im Showroom des BMW Autohauses Nefzger vor Ort. Dazu gibt es eine Buy/Sell/Trade Area mit privaten und professionellen Händlern sowie Tauschwilligen, in der sich sicherlich das eine oder andere heiß begehrte Stück findet. Auf der Showbühne treffen sich Sneakerheads zum Paneltalk und bieten Insights aus der Szene. DJ Patrice Bouédibéla sorgt für den relaxten Sound, der Puma Music Act Ace Tee für Live-Musik. Und weil Sneakers längst ein Thema für Alt und Jung sind, gibt es Fun für die ganze Familie, etwa an der Spielekonsole, in der Chill-Out-Area und bei vielen weiteren Aktivitäten.

Zum Unternehmen

Die Traditionsmarke COLLONIL ist eine weltweit bekannte und führende Marke für anspruchsvolle Leder- und Textilpflege, deren Produkte seit mehr als 100 Jahren von der Salzenbrodt GmbH & Co. KG in Berlin produziert werden. Dank einer konsequenten Qualitäts- und Innovationsstrategie steht die Marke COLLONIL für höchste Kompetenz in der Pflege und Imprägnierung von Ledererzeugnissen und hat sich außerdem mit High-Tech Pflegeprodukten für Bekleidung, Aviation und Car Care einen Namen gemacht.

Das Berliner Unternehmen unterhält Gesellschaften in Österreich, Dänemark, Frankreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Es exportiert seine Produkte in 93 Länder in allen Regionen der Welt. Weitere Informationen gibt es unter www.collonil.com

Pressekontakt:

Serviceplan Public Relations & Content GmbH & Co. KG

Verena Schmitt

Brienner Straße 45 a-d

80333 München

Tel. 089/2050-4190

E-Mail: v.schmitt@serviceplan.com

Original-Content von: Collonil Salzenbrodt GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell