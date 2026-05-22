Internationaler Bund

Flix wirbt im Superwahljahr für demokratische Grundwerte

Vier Busse im Spezialdesign mit der Stiftung Schwarz-Rot-Bunt

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München/Frankfurt (Main) (ots)

+++ "Demokratie braucht Bewegung": Flix und Schwarz-Rot-Bunt machen die demokratischen Werte Freiheit, Vielfalt, Toleranz und Respekt auf den Straßen sichtbar

+++ Vier FlixBusse im Spezialdesign sind ab sofort bundesweit unterwegs, auch in Bundesländern mit anstehenden Wahlen

+++ FlixBus zu "Vielfalt" war auf dem Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt in Frankfurt im Einsatz

+++ Die Initiative ergänzt Flix' Portfolio an Projekten zur Demokratieförderung, wie den Demokratie-Bus mit der Konrad-Adenauer-Stiftung

Flix setzt im Superwahljahr ein sichtbares Zeichen für demokratische Grundprinzipien: In Partnerschaft mit der Stiftung Schwarz-Rot-Bunt rollen ab sofort vier FlixBusse im Spezialdesign durch Deutschland. Schwarz-Rot-Bunt ist Teil des Internationalen Bundes, einem der größten freien Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit in Deutschland, und setzt sich mit verschiedenen Förderprojekten gegen Extremismus, Rassismus und für ein demokratisches Deutschland ein.

Im Rahmen der Initiative "Demokratie braucht Bewegung" weisen die FlixBusse mit dem Spezialdesign auf die vier Werte hin, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung Europas prägen: Freiheit, Vielfalt, Toleranz und Respekt. Jeder der Busse macht auf einen dieser Werte aufmerksam. Ein QR-Code auf den Bussen führt zu einfach zugänglichen Informationsangeboten der Stiftung.

"Demokratie sind wir alle! Wir mischen uns ein - in unserer Nachbarschaft, in Vereinen, in der Politik. Es ist wichtiger denn je, respektvoll miteinander umzugehen und das Gemeinsame zu suchen, nicht das Trennende. Dazu brauchen wir den Kompromiss - er ist die Stärke in unserer Gesellschaft und ein Zeichen von Demokratie," sagt Petra Merkel, Präsidentin des Internationen Bundes (IB). "Das Gegenteil von Einfalt ist Vielfalt. Sie macht uns stärker, Toleranz verbindet uns und Demokratie gibt uns allen eine Stimme! Nutzen wir sie!"

Die FlixBusse werden im Rahmen der Initiative auf regulären Linien im gesamten Bundesgebiet fahren - darunter auch in Bundesländern mit anstehenden Wahlen. Am 21. Mai fand bundesweit der Aktionstag Zusammenhalt in Vielfalt statt. Schwarz-Rot-Bunt hatte dafür den FlixBus zum Grundwert "Vielfalt" in Frankfurt beim Vielfaltsfest im Einsatz, um vor Ort mit Teilnehmenden über die vier beworbenen demokratischen Grundwerte in den direkten Austausch zu kommen. Die Busse der "Demokratie braucht Bewegung"-Kampagne werden dieses Jahr noch auf weiteren Events in Chemnitz und Berlin zu sehen sein.

"Demokratie ist die Grundlage für wirtschaftliche Stabilität, offene Märkte und gesellschaftlichen Fortschritt", betont Daniel Krauss, CIO und Mitgründer von Flix. "Als in Deutschland gegründetes, europaweit gewachsenes und global tätiges Unternehmen verbinden wir täglich Millionen Menschen. Erschwingliche Mobilität ermöglicht Teilhabe - im Alltag, im Berufsleben und auch im gesellschaftlichen Diskurs. Diese Verantwortung nehmen wir ernst."

Flix engagiert sich seit Jahren in verschiedenen Projekten zur Demokratieförderung und gesellschaftlichen Teilhabe. So hat das Unternehmen gemeinsam mit der Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) den Demokratie-Bus ins Leben gerufen, mit dem die KAS durch Deutschland tourt und Menschen dazu ermutigt, sich über politische Themen auszutauschen. Zudem unterstützte Flix unter anderem den "Vereint für Demokratie Fonds" von ProjectTogether und ist Teil der Initiative "Zusammenland". Darüber hinaus erleichtert das Unternehmen in ausgewählten internationalen Märkten Bürgerinnen und Bürgern durch vergünstigte oder kostenfreie Fahrten den Zugang zu Wahlmöglichkeiten.

Mehr Informationen zur Stiftung Schwarz-Rot-Bunt, zur Kampagne und aktuellen Events gibt es hier: https://schwarz-rot-bunt.de/demokratie-braucht-bewegung.

Über Stiftung Schwarz-Rot-Bunt

Die Stiftung Schwarz-Rot-Bunt engagiert sich für Demokratie, Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt und setzt mit ihren Schwerpunkten klare Impulse gegen Ausgrenzung und Extremismus. Als Teil des Internationalen Bundes (IB) verbindet sie zivilgesellschaftliches Engagement mit langjähriger Erfahrung in Bildung, Jugend- und Sozialarbeit. So stärkt die Stiftung Menschen darin, unsere Gesellschaft aktiv mitzugestalten.

Über Flix

Flix hat sich zum Ziel gesetzt, den öffentlichen Personenfernverkehr mit nachhaltigen und erschwinglichen Fernbus- und Bahnreisen zu verändern und ist in mehr als 40 Ländern auf fünf Kontinenten vertreten. Das Markenportfolio von Flix umfasst FlixBus, FlixTrain, Kamil Koç und Greyhound. Seit der Gründung im Jahr 2013 hat Flix mit seinem Asset-light-Geschäftsmodell und einer innovativen Technologieplattform schnell marktführende Positionen im Bereich Fernbusreisen in Europa, Nordamerika sowie der Türkei erreicht und expandierte weiter nach Südamerika und in den asiatisch-pazifischen Raum. Angetrieben durch das wachsende Bewusstsein für nachhaltiges Reisen strebt Flix einen Netto-Null-Betrieb in Europa bis 2040 und weltweit bis 2050 an. Um seine Fortschritte innerhalb eines wissenschaftlich anerkannten Rahmens zu bewerten, hat Flix mit der Science Based Targets Initiative kurzfristige Ziele für die Emissionsreduktion festgelegt.

Flix betreut die kommerzielle Seite des Geschäfts, wie die Netzplanung, Preisgestaltung und Betriebskontrolle, Marketing und Vertrieb, Qualitätsmanagement und die kontinuierliche Produktentwicklung mit einem datengesteuerten Ansatz. Das Tagesgeschäft führen bewährte Flix-Partner durch. Diese innovative Kombination der Technologie- und Vertriebsplattform von Flix mit der traditionellen Personenbeförderung hat das europäische Start-up zu einem führenden, weltweit expandierenden Travel-Tech-Unternehmen gemacht.

Weitere Informationen finden Sie unter corporate.flix.com/de.

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