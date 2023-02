Internationaler Bund feiert mit Schirmherrin Katarina Barley Abschluss des Europäischen Jahres der Jugend

Frankfurt am Main (ots) - Bundestags-Vizepräsidentin Özoguz präsentierte das Buch in Anwesenheit von OB Schulze - Ministerpräsident Kretschmer meldete sich per Videobotschaft Der Internationale Bund (IB) hat am 27. Oktober in Chemnitz den dritten Band seiner Reihe über die Geschichte des Trägers der Jugend-, ...

mehr