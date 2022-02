alfaview GmbH

alfaview® ermöglicht virtuelle Durchführung von Jugend-forscht-Wissenschaftswettbewerben

Karlsruhe (ots)

Auch in diesem Jahr wurde unter anderem der Regionalwettbewerb Mittlerer Neckar von Jugend forscht digital mit alfaview® veranstaltet.

Nach der erfolgreichen digitalen Umsetzung im letzten Jahr entschied sich die Stadt Sindelfingen als Ausrichter abermals für eine virtuelle Durchführung: Am 17. und 18. Februar 2022 präsentierten 61 Jungforscherinnen und Jungforscher der Jury über alfaview® ihre kreativen Projekte. Trotz der Corona-bedingten Einschränkungen im Schulbetrieb hatten sich bundesweit etwa 8.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Wettbewerb unter Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier angemeldet. 36 Teams durften im Rahmen des Regionalwettbewerbs ihre Projekte aus den Fachbereichen Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaft, Mathematik und Informatik, Physik sowie Technik virtuell präsentieren. Zehn Gewinnerteams wurden via alfaview® gekürt und haben sich somit für den Landeswettbewerb im April qualifiziert: Zu den Siegerprojekten zählen ein nachhaltiger Becher aus Bananenschalen, wasserabweisender Kunststoff aus Kaffeesatz sowie ein physikalisch-chemisches Verfahren zur Filterung von Mikroplastik.

Niko Fostiropoulos, Gründer und Geschäftsführer von alfaview®, zeigt sich beeindruckt: "Wir gratulieren allen Gewinnerinnen und Gewinnern zu ihren innovativen Forschungsansätzen und freuen uns, dass wir mit alfaview® Jugendlichen auch in Pandemiezeiten eine Veranstaltungsplattform bieten können." alfaview® konnte als DSGVO-konformer Videokonferenzanbieter gemeinsam mit anderen Sponsoren dazu beitragen, dass der Regionalwettbewerb Mittlerer Neckar im Rahmen der 57. Wettbewerbsrunde von Jugend forscht ein weiteres Mal erfolgreich durchgeführt werden konnte. Das alfaview® -Team stellte dabei einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung sicher. Auch weitere Regionalwettbewerbe der Jungforscherinnen und Jungforscher in Baden-Württemberg wurden in diesem Jahr erfolgreich virtuell via alfaview® ausgerichtet.

