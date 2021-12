Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband - ADTV

Selbst gemachte Geschenke - spießig, uncool oder total im Trend?

Hamburg (ots)

Gerade in der Präsente-Hoch-Zeit zu Weihnachten tauchen oft Fragen auf wie: "Wirkt eine selbst gemachte Gabe nicht echt spießig? Oder ist eine solche vielleicht eher empfehlenswert? Könnte sie als unangemessen oder gar Unhöflichkeit empfunden werden?" Letzteres wäre nur dann gegeben, wenn die Aufmerksamkeit ohne Feingefühl oder etwa anstößig ausgewählt würde. Das ist genauso wie bei einem gekauften Geschenk. Ein selbst hergestelltes erfordert im Vergleich dazu deutlich gesteigerte Investition von Zeit und Mühe. Wenn Sie beides aufwenden, zeigen Sie erhöhte Wertschätzung und persönliche Verbundenheit.

Das sind in unserer inzwischen wieder sehr herausfordernden Zeit positive Zeichen, die bei Beschenkten in der Regel besondere Freude hervorrufen - vorausgesetzt, deren Vorlieben werden beachtet. Beispiel: Wer sich am liebsten mit Naturprodukten umgibt und Wert auf Ökologie legt, wird vermutlich wenig Gefallen an einem batteriebetriebenen Leucht-Engel aus Plastik mit Glitzerflügeln und Strass besetztem Rock finden. Hingegen kann in einem solchen Fall eine mit Blick auf Nachhaltigkeit kreierte Gabe aus natürlichen Materialien der "Knüller" schlechthin werden. Zumal Upcycling im Bastelbereich das Trendthema DIY - do it yourself, mach es selbst - in der letzten Zeit noch einmal stark angekurbelt und erweitert hat. Selbstgemachtes ist zunehmend "mega-in" - ganz gleich, in welcher Form.

Je nach Begabung oder Kreativität eignen sich somit auch Leckereien aus der eigenen Küche wie Marmelade, Konfekt - auch veganes - herzhafte Pasteten oder Soßen sowie Plätzchen, Kuchen, Likör, Säfte und anderes. Bei handwerklichem oder künstlerischem Talent bieten sich zudem Ziergegenstände und Dekorationselemente an. Dass sich dabei dilettantisch Zusammengewerkeltes verbietet, versteht sich von allein. Die richtige Selbsteinschätzung für die eigenen Fähigkeiten ist hier also bei Schenkenden gefragt. Davon ausgenommen sind selbstverständlich Gebasteltes und Gemaltes von Kindern.

Original-Content von: Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband - ADTV, übermittelt durch news aktuell