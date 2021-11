Allgemeiner Deutscher Tanzlehrerverband - ADTV

"Race to Dubai" gewonnen - ein Traum wird wahr

Die ersten zwei Monate im Deutschen Pavillon auf der Expo 2020 Dubai sind vorbei, derweil haben bereits acht Teams deutscher Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer die Aufgabe mit Bravour gemeistert, die Welt in Bewegung zu bringen.

Erstaunlicherweise kommen Klassiker a la Macarena, Cha-Cha-Slide oder der unverwüstliche Ententanz beim internationalen Publikum im "Culture Lab" des Deutschen Pavillons ebenso gut an, wie Merengue, K-Pop oder gar Kindertänze. Der Renner ist aber der eigens für die Weltausstellung kreierte "CAMPUS GERMANY Dance".

Noch bis Ende März 2022 werden im wöchentlichen Wechsel insgesamt 35 Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbandes (ADTV) den Besuchern aus aller Welt das Kulturgut Tanzen in seiner ganzen Vielfalt näherbringen. Unter ihnen ab sofort auch zwei Auszubildende, die sich schon vor Monaten in einem internen Wettbewerb - "Race to Dubai" genannt - gegen zehn weitere Konkurrenten durchsetzen konnten. Für Annika Behm (21) aus Neumünster und Nico Schlegl (20) aus Waiblingen geht damit ein Traum in Erfüllung.

Unmittelbar vor der Abreise in die Vereinigten Arabischen Emirate herrscht bei den beiden siegreichen Kandidaten gespannte Vorfreude auf das rund 5000 km entfernte Event, an dem sie ab dem kommenden Montag (29.11.) mitwirken dürfen. Unterstützt werden sie dabei durch die Leiterin der Tanzlehrer-Akademie des ADTV, Sarah Steinbauer, sowie zwei weiteren ADTV-Tanzlehrerkollegen. Neben diesen versierten Experten haben die beiden Auszubildenden nun die Chance, sowohl Tanzen und aktuelle Tanztrends aus deutscher Sicht zu präsentieren, als auch Unterrichts- und Bühnen-Erfahrungen vor einem weltweiten Publikum zu sammeln. Annika Behm zeigt sich wie ihr Azubi-Kollege Nico Schlegl zuversichtlich: "Ich rechne damit, mit vielen tollen Erfahrungen zurückzukommen!"

Viten der Auszubildenden:

Annika Behm (21), 3. Ausbildungsjahr, ADTV-Tanzschule Family & Friends, Neumünster. Liebt am Tanzen und am Tanzunterricht die Vielfalt: Egal mit welcher Altersgruppe, egal ob Gesellschafts-, Solo- oder Kindertanz.Ihre Favoriten beim Solotanzen sind Videoclipdancing und Contemporary, liebt das kreative Arbeiten beim Choreografieren, beim Bearbeiten und Schneiden von Videos oder auch beim Komponieren eigener Klavierstücke.

Nico Schlegl (20), 2. Ausbildungsjahr, ADTV-Tanzschule Fun & Dance - Waiblingen. Tänzerisch überall zuhause: Angefangen hat es mit Videoclipdance "Dance4Fans", dann ging es weiter mit regulären Jugendkursen bis hin zum Hip-Hop. Liebt ebenfalls die Bandbreite der Arbeit in einer Tanzschule, egal ob paarweise oder alleine, alt oder jung. Derzeit gelten seine persönlichen Vorlieben besonders Swing und Hip-Hop. In der Freizeit sehr an Ballsportarten interessiert, insbesondere an Tennis.

Hintergrund:

Vom 01. Oktober 2021 bis 31. März 2022 findet in Dubai die Weltausstellung statt. Unter dem Motto "Connecting Minds, Creating the Future" werden 190 Staaten daran teilnehmen. Es ist die erste Expo im arabischsprachigen Raum. Der Veranstalter erwartet, dass über 70 Prozent der Besucher aus dem Ausland kommen werden.

Im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie verantwortet die "Koelnmesse GmbH" Organisation und Betrieb des Deutschen Pavillons auf der Expo 2020 in Dubai. Konzept, Planung und Realisierung des Deutschen Pavillons liegen bei der "Arbeitsgemeinschaft Deutscher Pavillon Expo 2020 Dubai" aus den beiden Unternehmen "facts and fiction" GmbH (Köln) und "NÜSSLI Adunic AG" (Hüttwilen, Schweiz). Dabei zeichnet "facts and fiction" für das inhaltliche Konzept sowie die Ausstellungs- und Mediengestaltung verantwortlich, "NÜSSLI Adunic" für die bauliche Ausführung. Die Architektur und das räumliche Konzept stammen von "LAVA - Laboratory for Visionary Architecture" (Berlin).

Das Kulturprogramm "Culture Lab" verantwortet die Frankfurter Agentur "VOSS+FISCHER" zusammen mit dem Kultur- und Medienmanager Mike P. Heisel als Arbeitsgemeinschaft.

