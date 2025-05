Sozialverband Deutschland (SoVD)

SoVD zum Tag der Frauengesundheit: Weg mit den Tabus!

Anlässlich des morgigen Internationalen Tages der Frauengesundheit fordert der SoVD mehr politische Sichtbarkeit und Unterstützung für frauenspezifische Gesundheitsfragen - insbesondere für das noch immer tabuisierte Thema Wechseljahre. "Frauengesundheit darf nicht länger auf Schwangerschaft und Geburt reduziert werden", erklärt die SoVD-Bundesfrauensprecherin Jutta König. "Neun Millionen Frauen in Deutschland erleben die Wechseljahre - viele fühlen sich dabei schlecht informiert, medizinisch nicht ernst genommen und gesellschaftlich unsichtbar gemacht." Dass die Wechseljahre im Koalitionsvertrag explizit genannt werden, sei ein wichtiger Schritt. Denn jahrzehntelang wurden sie als reines "Frauenproblem" abgetan - ein Zustand, über den man nicht spricht. Doch das beginnt sich zu ändern: "Prominente Frauen bringen das Thema endlich in die Öffentlichkeit", so König. "Wir brauchen mehr davon: mehr Aufklärung, mehr Akzeptanz, mehr Forschung - und vor allem mehr politische Maßnahmen."

Die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier betont die Bedeutung des Themas auch mit Blick auf den Arbeitsmarkt: "Schlafstörungen, Erschöpfung, Konzentrationsprobleme - Wechseljahresbeschwerden können massive Auswirkungen auf das Berufsleben haben. Trotzdem wird in Betrieben kaum darüber gesprochen." Die erste bundesweite Befragung durch die Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin zeigt: Viele Frauen reduzieren ihre Arbeitszeit, verzichten auf Beförderungen oder ziehen sich ganz aus dem Erwerbsleben zurück. "In Zeiten des Fachkräftemangels können wir es uns schlicht nicht leisten, erfahrene Frauen zu verlieren - nur weil sie keine Unterstützung bekommen", warnt Engelmeier. Die SoVD-Vorstandsvorsitzende fordert: "Gesundheitspolitik muss frauengerechter werden - und das heißt: Frauen müssen in allen Lebensphasen ernst genommen werden. Es braucht betriebliches Gesundheitsmanagement, das auch Wechseljahre berücksichtigt. Und es braucht ein Ende der Altersdiskriminierung. 50 plus ist kein Makel - 50 plus ist Erfahrung, Kompetenz und Stärke."

Der SoVD unterstützt ausdrücklich Initiativen wie "Let's change the picture", die für mehr Sichtbarkeit von Frauen jenseits der Lebensmitte kämpfen. "Der Tag der Frauengesundheit erinnert uns daran: Es geht nicht nur um Medizin - es geht um Gerechtigkeit, Sichtbarkeit und Teilhabe", so Jutta König. Die SoVD-Bundesfrauensprecherin ergänzt: "Wir fordern: Frauengesundheit muss in die Mitte der Gesellschaft und auf die Agenda der Gesundheitspolitik."

