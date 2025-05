Sozialverband Deutschland (SoVD)

Benennung der SoVD-Bundesgeschäftsstelle in Berlin in "Erich-Kuttner-Haus"

Berlin (ots)

Der SoVD ist 1917 als "Bund der Kriegsbeschädigten und Kriegsteilnehmer" u.a. von Erich Kuttner in Berlin gegründet worden. Bereits in Zeiten der Weimarer Republik wirkte der damalige "Reichsbund" - so wurde unser Verband 1918 umbenannt - an der Erarbeitung wichtiger Gesetze mit, die bis heute prägend für den modernen Sozialstaat sind. 1933 hat sich der Reichsbund dann aufgelöst, um der Gleichschaltung der Nationalsozialisten zuvorzukommen.

Erich Kuttner war jüdischer Sozialdemokrat und hat die Geschichte des SoVD durch seinen unerschütterlichen Einsatz für die Rechte und das Wohl der Menschen nachhaltig geprägt. Er ist 1942 von der Gestapo verhaftet und deportiert, dann im Oktober 1942 im KZ Mauthausen "auf der Flucht" erschossen worden. Wir nehmen Erich Kuttners Leben und Wirken als mahnenden Anlass, denn besorgniserregender Weise erleben wir auch heute wieder zunehmende Hetze, Fremdenhass, Antisemitismus und Krieg vor unserer Haustür. Der SoVD hat sich daher dazu entschlossen, ein Zeichen zu setzen und der Bundesgeschäftsstelle am historischen Standort an der Jannowitzbrücke in Berlin den Namen "Erich-Kuttner-Haus" zu geben. Dafür haben wir den 27. Mai, den 138. Geburtstag Erich Kuttners, als Tag ausgewählt. Zu Gast werden interessante Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft und Medien sein.

Zu der Festveranstaltung inklusive Anbringung einer Gedenktafel laden wir Sie hiermit herzlich ein.

Beginn: 11:30 Uhr

Ende: ca. 13:00 Uhr

Ort: Bundesgeschäftsstelle des SoVD, Stralauer Straße 63, 10179 Berlin

Über eine Anmeldung unter pressestelle@sovd.de würden wir uns freuen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne und jederzeit zur Verfügung.

