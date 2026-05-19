VARUSSCHLACHT im Osnabrücker Land gGmbH

Römer- und Germanentage im Varusschlacht-Museum

Deutschlands größtes Antikenfestival lockt an Pfingsten nach Kalkriese

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Bramsche-Kalkriese (ots)

An Pfingsten schlagen an zwei Tagen mehr als 200 Römer- und Germanendarsteller im Museumspark ihre Zelte auf und nehmen Jung und Alt mit auf eine Zeitreise in die Vergangenheit - nach mehr als 2000 Jahren mittlerweile friedlich und mit guten Absichten. Am Feiertagswochenende, Sonntag und Montag, 24. und 25. Mai 2026, erwartet die Besucherinnen und Besucher bei den Römer- und Germanentagen ein abwechslungsreiches Programm mit vielen neuen Attraktionen. "Die Römer- und Germanentage bieten in diesem Jahr wieder eine spannende Mischung aus neuen Programmpunkten und bewährten Klassikern. Im ganzen Park gibt es viel zu erleben: ungewöhnliche Einblicke in die Geschichte, viele interaktive Mitmachangebote für die ganze Familie und eindrucksvolle Darbietungen der 'Römer' und 'Germanen' erwarten unsere Besucherinnen und Besucher.", freut sich Museumspark-Geschäftsführer Dr. Stefan Burmeister.

Im Mittelpunkt stehen in diesem Jahr ganz besonders die Germanen, passend zur neuen Sonderausstellung "Verlorene Krieger - Germanen zwischen Macht und Mythos". Kleine und große Besucherinnen und Besucher können Feuer schlagen, die Getreidemühle ausprobieren, der Germanin beim Wolle färben über die Schulter schauen oder mit dem germanischen Stammesfürsten ins Gespräch kommen. Bei den Fechtvorführungen wird deutlich, wo die Stärken und Schwächen der germanischen Krieger lagen. Und in seiner Werkstatt stellt ein germanischer Schmied sogar Repliken anhand von Funden aus Thorsberg her. Ein weiteres Highlight in diesem Jahr: In der Arena treffen sich Römer und Germanen zum gemeinsamen Training - in friedlicher Absicht.

Auf dem Exerzierplatz zeigen Römer im Training die bekannte "Schildkröte", präsentieren ihre Ausrüstung und demonstrieren ihr Können mit Schwert und Lanze. Beim Katapultschießen an der Manubalista kommt es auf Treffsicherheit an. Wie immer ein Muss für alle kleinen und großen Römerfans: das Legionärstraining für Kinder. Beim Schlendern durch die Zeltstadt gibt es an allen Ecken etwas zu entdecken: In der römischen Schule wird konzentriert gelernt, während nebenan die Knochenschnitzerin ihre filigranen Arbeiten feilbietet. Expertinnen und Experten geben Einblicke in die Handwerkskunst der Römer. Neben prächtigem Schmuck werden Lederwaren und feine Stoffe verarbeitet. Bei den Händlern gibt es so einiges zu sehen: schöner Schmuck, handgefertigte Schuhe, römischer Mulsum - in Kalkriese wird die bunte Kultur der Antike authentisch erfahrbar.

Zusätzlich zum kurzweiligen Programm in den Zeltlagern bieten die Kinderprogramme der Museumspädagogik viele Gelegenheiten, das Leben und den Alltag von Römern und Germanen kennenzulernen. Beim beliebten Kleiderprogramm gibt es die Möglichkeit zum Anprobieren, man kann sich ein Cornu bauen oder eine Fibel biegen. Eine Wissensrallye führt quer durch den Park. Die Ausstellung zur Varusschlacht und die Sonderausstellung "Verlorene Krieger" sind an beiden Tagen für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Für das leibliche Wohl sorgen neben dem Museumscafé Livia zahlreiche Essensstände mit einem regionalen und abwechslungsreichen kulinarischen Angebot. Tickets sind unter www.kalkriese-varusschlacht.de buchbar.

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