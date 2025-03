Miebach Logistik Holding GmbH

Investcorp erwirbt Mehrheitsanteile an Supply-Chain-Beratung Miebach

Frankfurt am Main (ots)

Die private Investmentgesellschaft Investcorp hat die Mehrheit der Anteile der Miebach Logistik Holding GmbH übernommen. Mit 500 Beraterinnen und Beratern in mehr als 20 Ländern ist die Miebach-Gruppe eine der führenden Unternehmensberatungen im Bereich Supply Chain Consulting, Logistik und Materialfluss. Rund ein Drittel der Unternehmensanteile wird nach Erwerb durch Investcorp weiterhin von der Miebach-Partnerschaft gehalten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Bestehendes Führungsteam führt seine Arbeit fort

Miebach wird sein Dienstleistungs- und Beratungsangebot deutlich erweitern

Akquisitionsziele werden künftig gemeinsam sondiert

"Investcorp ist genau der strategische Partner, den wir uns gewünscht haben", sagt Jürgen Hess, Co-CEO der Miebach-Gruppe. "Investcorp ist unabhängig und unternehmerisch. Wir haben ein gemeinsames Verständnis über die Weiterentwicklung von Miebach. Gemeinsam werden wir den weltweit führenden Champion für Beratungs-, Ingenieurs- und Change-Dienstleistungen im Bereich End-to-End Supply Chain Consulting und Material Flow Engineering formen."

"Die Kombination aus Beratung in direkter Verbindung mit ingenieurs-getriebenen Dienstleistungen macht das Angebot von Miebach schon heute einzigartig", sagt Alexander Koeppen von Investcorp, der die Transaktion für den neuen Mehrheitseigentümer federführend begleitet hat. "Das Dienstleistungs-Portfolio von Miebach wird weiter ausgebaut, stets in Antizipation zukünftiger Markt- und Technologie-Chancen. Denn die Führung von Miebach denkt und handelt sehr unternehmerisch und dafür steht Miebach im Markt. Aus diesem Grund erwarten wir für die Miebach-Gruppe ein überdurchschnittliches Wachstum in der Zukunft. Wir freuen uns sehr auf die zukünftige gemeinsame Partnerschaft mit der Miebach-Gruppe. Wir werden das Management-Team auf dem weiteren Wachstumskurs tatkräftig unterstützen."

Miebach-Partnerschaft will weitere neue Partnerinnen und Partner aufnehmen

1973 hat der Ingenieur Dr. Joachim Miebach in Frankfurt am Main ein Beratungsunternehmen mit dem Schwerpunkt Automatisierung und Bau von Warenlagern gegründet. Er war damit ein weltweiter Pionier. Frühzeitig beteiligte er seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter direkt am Unternehmen und formte daraus die heutige Miebach-Partnerschaft. Der bisherige Vorsitzende des Beirats scheidet als Hauptgesellschafter und damit auch aus dem Beirat aus. "Ich bin sehr stolz darauf, was die Menschen bei Miebach aus diesem Unternehmen gemacht haben", sagt Dr. Joachim Miebach. "Mit Investcorp als neuem Mehrheitsgesellschafter erhält das Unternehmen noch mehr Dynamik und die finanzielle Kraft für die nächste Etappe."

"Gemeinsam mit Investcorp wird das bestehende Führungsteam das Lebenswerk von Dr. Miebach weiterentwickeln", sagt Jorge Motjé, Co-CEO der Miebach-Gruppe. "Dabei ist für uns von entscheidender Bedeutung, dass unsere Partnerinnen und Partner auch Unternehmerinnen und Unternehmer bleiben. Denn diese unternehmerische Grundhaltung hat die Miebach-Gruppe stets geprägt." Rund ein Drittel der Anteile verbleibt darum in den Händen der Partnerschaft. Auch zukünftig will die Partnerschaft weitere Partnerinnen und Partner aus dem Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen. "Für die neuen Partnerinnen und Partner wird eine Investition in der neuen Gesellschafterstruktur noch attraktiver", sagt Jorge Motjé.

Zukunftskurs definiert: Gemeinsam werden Investcorp und Miebach weitere Ziele akquirieren

Die Beratungsarbeit im Bereich Supply Chain und Logistik ist wie viele andere Wirtschaftssektoren großen Veränderungen unterworfen. Neue Märkte, neue Kundenanforderungen und neue Technologien wie Künstliche Intelligenz führen dazu, dass Miebach heute deutlich mehr Dienstleistungen anbietet, als dies in den letzten Jahren der Fall war. Um auch künftig Entwicklungen in Digitalisierung und Change Management voranzutreiben, wird die Unternehmensgruppe in der Zukunft auf weitere neue Kompetenzen und Technologien setzen.

"Miebach wird weiter organisch als auch anorganisch wachsen", sagt Co-CEO Jürgen Hess. "Unsere Kunden fragen bereits heute nach globalen End-to-End-Lösungen, Change-Management und den Einsatz von KI. Wir werden in den nächsten Jahren gezielt in diese Bereiche investieren und zusammen mit Investcorp organisches und anorganisches Wachstum forcieren. Gleichzeitig werden wir entschieden stärker in unsere Marke investieren, um unseren Bekanntheitsgrad zu steigern, unseren globalen Footprint im Markt zu vergrößern und unsere weltweite Positionierung zu festigen."

Berater auf Seiten von Miebach waren das Bankhaus Metzler, die das M&A-Projektmanagement geführt haben, Rödl & Partner im Bereich Financial & Tax, CMS im Bereich Legal Advice und Pfeiffer Strategic Positioning im Bereich Kommunikation.

Für Investcorp haben den Deal Lincoln International (M&A), Boston Consulting Group (CDD), EY (Financial & Tax) sowie Covington (Legal) begleitet.

Über Miebach:

Miebach ist eine international tätige Unternehmensberatung für Supply Chain, Logistik und Materialfluss. Mit über 500 Beraterinnen und Beratern in mehr als 20 Ländern verbindet die Miebach-Gruppe Beratung und Ingenieurskompetenz, um integrierte Lösungen in Strategie, Engineering und Transformation zu entwickeln. Seit über 50 Jahren unterstützt das in Deutschland gegründete Unternehmen seine Kunden dabei, ihre Supply Chains effizient, widerstandsfähig und zukunftssicher auszurichten.

Über Investcorp:

Investcorp ist ein globaler Investmentmanager, der sich auf alternative Investments in vier Anlageklassen spezialisiert hat: Private Equity (Mid-Market Buyouts, Wachstumsinvestitionen und GP Staking), Real Assets (Infrastruktur und Immobilien), Kredit (CLOs, breit syndizierte Kredite und strukturierte Kredite sowie direkte Kreditvergabe im mittleren Marktsegment) und Liquid Strategies (Absolute Return Investments und Versicherungsvermögensverwaltung).

Seit unserer Gründung im Jahr 1982 konzentrieren wir uns darauf, attraktive Renditen für unsere Kunden zu erzielen und langfristigen Wert in unseren Portfoliounternehmen zu schaffen, indem wir einen disziplinierten Investitionsprozess anwenden, talentierte Mitarbeiter beschäftigen und die Ressourcen einer globalen Institution mit einem innovativen Ansatz nutzen. Wir investieren in unsere Produkte und Strategien, um unsere Interessen mit denen unserer Kunden und anderen Stakeholdern in Einklang zu bringen. Wir verfolgen nachhaltige Wertschöpfung durch unsere Investitionen und in den Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, und sind stolz darauf, mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um maßgeschneiderte Lösungen für ihre Bedürfnisse zu liefern.

Heute verwaltet Investcorp rund 55 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten, einschließlich der von Drittmanagern verwalteten Vermögenswerte. Investcorp hat 14 Büros in den USA, Europa, dem GCC und Asien, darunter Indien, China, Japan und Singapur, und beschäftigt weltweit rund 500 Menschen aus 50 Nationalitäten.

Weitere Informationen finden Sie unter http://www.investcorp.com/ und folgen Sie uns @Investcorp auf LinkedIn, Twitter und Instagram.

