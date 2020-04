TELE 5

Viel Unterhaltung, mehr Zuschauer, längere Sehdauer: Die Corona-Krise sorgt bei TELE 5 für historisch hohe Werte und eine Trendumkehr in der TV-Nutzung!

Je mehr das öffentliche Leben in Deutschland wegen des Coronavirus zum Stillstand kommt, desto häufiger nutzen die deutschen Zuschauer wieder das Fernsehen. So die These, die derzeit medial kursiert. TELE 5 kann diese nun auch für sich offiziell bestätigen.

Die TELE 5 Nutzung bei Zuschauern gesamt, legte gleich im ersten Quartal um durchschnittlich 12% zu, im März sogar um satte 21%. Auch in der vermarktungsrelevanten TELE 5-Kernzielgruppe (Erw. 20-59 J.) stieg die Nutzung im selben Quartal um 10% und allein im März sogar um 18%*.

Was die Nutzung des Fernsehens aktuell dominiert, ist neben klassischen Nachrichtenformaten eben auch Unterhaltung zur Ablenkung. Und davon findet man beim Spielfilmsender TELE 5 reichlich. Kai Blasberg, Senderchef: "Als Dienst am Zuschauer, sieht TELE 5 in den nächsten Wochen seine Hauptaufgabe im Eskapismus durch hochwertige fiktionale Unterhaltung."

Vor allem die Access Prime geht ab wie Schmidtz Katze: Die Werbeblockreichweiten liegen hier im ersten Quartal um rund 32% über dem hauseigenen Vorjahreswert!

Aber auch die Prime Time sticht mit Höchstwerten hervor. Der Western-Hit "QUIGLEY, DER AUSTRALIER" vom 16.03.2020 trumpfte mit satten 4 Prozent Marktanteil auf und lieferte so, den höchsten Spielfilm-Marktanteil des aufgelaufenen Jahres (Erw. 20-59 J.). Insgesamt 12 der Top 20 Spielfilm-Bestwerte aus den ersten drei Monaten des Jahres, entfallen auf Filme im März 2020!

Bleibt ihr weiter zuhause.

Wir liefern euch die passende Unterhaltung.

* Basis Ø-Sehdauer in Minuten, 03-03 Uhr vs. Vorjahresmonat.

Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, 01.01.-31.03.2019/2020, Marktstandard: TV, Datenpaket 2562 vom 01.04.2020, endgültig gewichtet bis 28.03.2020, alle Angaben Erw. 20-59 J. sofern nicht anders angegeben

