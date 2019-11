TELE 5

Hollywood-Komponist Harold Faltermeyer im "Festival der Liebe"-Podcast!

"Der Kopf, der ist nicht abzustellen. Ich werde sicherlich so lange ich kann Musik machen, ob's dann jemand hören will, ist mir egal. Es geht mir immer um die Musik." - Ein Zitat, das von Musik-Genie Harold Faltermeyer stammt und zugleich den Geist des "Festival der Liebe"-Podcast mit dem allerfeinsten Taktgefühl trifft. Deshalb sind wir überaus geehrt und glücklich ihn als Gast in der neuen Podcastfolge begrüßen zu dürfen!

Er trägt gleich drei Vornamen mit einem großen "H" - Hans Hugo Harold Faltermeier. Er schrieb und Welthits wie "Axel F.", die Titelmusik von "Beverly Hills Cop" oder den Score zu "Top Gun". Nach seinem Studium an der Musikhochschule in München ging es für Faltermeyer recht rasch in die USA, wo er lange Zeit als Komponist tätig war. Jetzt ist er wieder zurück in seiner Heimat und erzählt TELE 5 Senderchef Kai Blasberg im exklusiven Gespräch aus seinem bewegten Leben auf der Tonleiter.

Unbedingt reinhören in die neue Podcastfolge von Festival der Liebe. Auf Spotify, iTunes oder eben Soundcloud: www.soundcloud.com/festival_der_liebe

