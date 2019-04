Tele 5

Hallo Hamburg! SchleFaZ kommt! Die Trashfilm-Superhelden Oliver Kalkofe und Peter Rütten sind zurück mit SchleFaZ: Captain America!

Bild-Infos

Download

München (ots)

Das SchleFaZ-Jahr-100-Jahr beginnt mit einem Riesenhaufen American-Mega-Bullshit. Gleich zum Start der Frühjahrs-Staffel der TELE 5 Kultmarke "SchleFaZ - die schlechtesten Filme aller Zeiten" wird es monumental: Mit CAPTAIN AMERICA aus dem Jahre 1990! Quasi der Forrest Gump unter den Superheldenfilmen!

Ein Must-see für Trashfilm-Fans! Dieser Streifen war der erste offizielle Versuch der heute doch so begnadeten Comic-Verfilmungsschmiede Marvel, ihren blau-weiß-roten Helden auf die große Kinoleinwand zu bringen.

Die beiden Schlechtfilm-Experten Oliver Kalkofe und Peter Rütten laden ein, zum großen Auftakt-Event der Staffel 7 - in die Hochburg der SchleFaZ-Fankultur nach Hamburg. Am 26. April ab 19.30 Uhr feiert "SchleFaZ: Captain America" Weltpremiere im Cinemaxx-Dammtor (Saal 2 und Saal 3, Einlass ab 18 Jahren).

Der berühmt-berüchtigte SchleFaZ-Abend sorgt im Hamburger Cinemaxx Kino sogar für ein bisschen David gegen Goliath-Atmosphäre. Denn zeitgleich zur Präsentation des ungewollt trashigen Anbeginns der Marvel-Zeitrechnung mit unserem #SchleFaZ-Captain läuft ironischerweise nur einen Saal weiter das weltweit erwartete große Finale von 11 Jahren fulminanter Marvel-Filmgeschichte mit dem fantastischen AVENGERS: ENDGAME. Doch wer hätte gedacht, dass das wahre ENDSPIEL bereits 1990 mit CAPTAIN AMERICA stattfand - und dass danach wohl kaum ein Mensch jemals auf ein erfolgreiches Rückspiel gewettet hätte...

Und natürlich gilt für alle SchleFaZ-Fans, die nicht live vor Ort dabei sein können: Fernbedienung in die Hand und unbedingt einschalten.

Nirgendwo sonst außer bei TELE 5. Am Freitag. 26. April ab 22.15 Uhr.

Das SchleFaZ-Line up der Frühjahrsstaffel:

SchleFaZ: Captain America am 26. April um 22.15 Uhr SchleFaZ: Nightbeast - Terror aus dem Weltall am 3. Mai um 22.15 Uhr SchleFaZ: Dragon Crusaders - Im Reich der Kreuzritter und Drachen am 10. Mai um 22.15 Uhr SchleFaZ: Der Mann mit den zwei Köpfen am 17. Mai um 22.15 Uhr

Alle Infos aus der Welt von SchleFaZ unter schlefaz.de

Pressekontakt:



TELE 5 Kommunikation

Alina Hülsken

Manager Kommunikation

Tel.: +49 (89) 649568 -189

alina.huelsken@tele5.de



Für Fotoanfragen:



TELE 5 Fotoredaktion

Judith Hämmelmann

Tel.: +49 (89) 649568 - 182

judith.haemmelmann@tele5.de



Informationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sie

auch in der TELE 5-Presselounge unter https://presse.tele5.de.

Original-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell