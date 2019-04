Tele 5

Programmtipp: Nichts ist so wie es auf den ersten Blick scheint - TELE 5 zeigt "The Double - Eiskaltes Duell" am Donnerstag, 25. April, 22:25 Uhr

Bild-Infos

Download

München, Deutschland (ots)

Bereits bekannt durch namhafte Actionknaller wie "2 Fast 2 Furious" und "Wanted", liefert das eingespielte Drehbuch-Duo Michael Brandt und Derek Haas mit "The Double - Eiskaltes Duell" einen hochkarätigen Agenten-Thriller ab, der bis zur letzten Minute fesselt. In seinem Regiedebüt macht Michael Brandt die smarten Hollywood-Stars Richard Gere und Topher Grace zu Kollegen wider Willen, die sich einem längst als abgeschlossen geglaubten Fall widmen müssen. Was zunächst im behutsamen Tempo losgeht, steigert sich in einen actiongeladenen Nervenkitzel, bei dem nicht sofort alle Karten offen auf dem Tisch liegen.

Kurz und knapp: Ein sehenswerter und spannender Thriller, der zum Miträtseln einlädt, wer hier mit wem ein doppeltes Spiel spielt. In weiteren Rollen: Martin Sheen und Stephen Moyer.

Informationen und Bildmaterial zum Programm von TELE 5 finden Sie auch in der TELE 5-Presselounge unter https://presse.tele5.de.

Pressekontakt:

Barbara Bublat

Senior Manager Kommunikation

Tel.: +49 89 649 568 171

Mail: barbara.bublat@tele5.de



Bildanfragen:

Judith Hämmelmann

Bildredaktion

Tel.: +49 89 649 568 182

Mail: judith.haemmelmann@tele5.de

Original-Content von: Tele 5, übermittelt durch news aktuell