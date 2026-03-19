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Irland unterstreicht mit Unterstützung von Enterprise Ireland die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Deutschland

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München (ots)

Mit Unterstützung von Enterprise Ireland, einer staatlichen Organisation der irischen Regierung, hat die irische Gesundheitsministerin Jennifer Carroll MacNeill im Rahmen einer Delegation zum St. Patrick's Day 2026 mehrere führende irische Unternehmen in verschiedenen deutschen Städten besucht, die in Deutschland Innovationen, Forschung und Spitzentechnologien vorantreiben und zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen.

Der Besuch der irischen Ministerin unterstreicht sowohl den wachsenden Einfluss Irlands in Bereichen wie Medizintechnik, digitalen Gesundheitslösungen, FinTech und KI im deutschen Markt als auch die Stärke der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Irland und Deutschland. Laut Eurostat beschäftigen irische Unternehmen in Deutschland rund 60.000 Arbeitnehmer:innen. Deutsche Unternehmen sichern in Irland rund 30.000 Arbeitsplätze. Deutschland stellte im Jahr 2024 zudem Irlands drittgrößter Handelspartner dar, mit einem bilateralen Handelsvolumen von 77,7 Milliarden Euro.

Von Enterprise Ireland unterstützte Unternehmen verzeichnen in Deutschland kontinuierliches, schnelles Wachstum und tragen mit ihren Innovationen dazu bei, die Patientenversorgung im Gesundheitswesen zu verbessern, digitale Gesundheitslösungen voranzutreiben und Finanzdienstleistungen europaweit zu modernisieren.

Die wichtigsten Stationen der Delegation im Überblick

LUMA Vision in München: LUMA Vision ist ein irisch-deutsches Medizintechnikunternehmen mit Sitz in München, das ein weltweit erstes KI-gestütztes 4D-System für intrakardiale Bildgebung und Navigation auf Basis einer offenen Plattform entwickelt hat. Gemeinsam mit Judith Gerlach, Bayerische Staatsministerin für Gesundheit, Pflege und Prävention, besuchte die irische Ministerin das Unternehmen, das kürzlich zwei Meilensteine erreicht hat: Die Aufnahme der VERAFEYETM-Plattform des Unternehmens in zwei neue europäische klinische Studien sowie die Einreichung eines wichtigen 510(k)-Antrags bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA).

"LUMA Vision zeigt eindrucksvoll, wie europäische Innovation funktioniert - wenn irische und bayerische Teams gemeinsam an wegweisenden Medizintechnologien arbeiten." sagt Judith Gerlach, Bayerische Staatsministerin für Gesundheit, Pflege und Prävention.

Redcare Pharmacy und Sons in Köln: Redcare Pharmacy ist Europas führende Online-Apotheke und Sons ist ein irisches Unternehmen aus dem Bereich der Männergesundheit. Die irische Ministerin traf sich mit den Führungskräften beider Unternehmen, um sich mit ihnen über ihre Partnerschaft und Zusammenarbeit im Bereich digitale Gesundheit zu sprechen. Im Mittelpunkt des Treffens stand der erfolgreiche Markteinstieg von Sons in den deutschen Markt durch die Partnerschaft mit Redcare Pharmacy sowie die Fortschritte des Unternehmens bei der Bereitstellung klinisch erprobter Behandlungen gegen Haarausfall.

"Enterprise Ireland ist stolz darauf, innovative irische Unternehmen wie Sons dabei zu unterstützen, durch Partnerschaften mit Branchenführern wie Redcare Pharmacy in wichtige europäische Märkte zu expandieren. Diese Zusammenarbeit zeigt eindrucksvoll, wie irische Lösungen im Bereich der digitalen Gesundheit - auf Basis solider klinischer Governance und nachgewiesener Wirksamkeit - in einem fortschrittlichen und sich rasant weiterentwickelnden Gesundheitsökosystem wie Deutschland erfolgreich sein können", sagt Kevin Buckley, Head of Germany & DACH bei Enterprise Ireland.

Aryza in Düsseldorf: Aryza ist ein globaler Anbieter von KI-gestützter Automatisierung für den gesamten Kredit- und Schuldenlebenszyklus und hat nach seiner kontinuierlichen Expansion in der DACH-Region seine Position, als eines der international am stärksten aufgestellten Fintech-Unternehmen Irlands erneut untermauert. Die irische Ministerin hat die deutsche Niederlassung von Aryza besucht, um die aktuellen Meilensteine des Unternehmens, darunter die Eingliederung von Collenda, nach der Übernahme im Jahr 2022, zu besprechen.

"Unternehmen wie Aryza zeigen den Wert nachhaltiger Investitionen in Innovation. Ihr Wachstum stärkt Irlands Position als vertrauenswürdiger Partner für Finanzinstitute weltweit", sagt Jennifer Carroll MacNeill, Gesundheitsministerin von Irland.

AI Executive Dialogue in Frankfurt am Main: Enterprise Ireland und die BGK, Teil der irischen CubeMatch Group), haben im irischen Generalkonsulat in Frankfurt am Main einen AI Executive Dialogue organisiert, an dem die irische Ministerin gemeinsam mit Führungskräften aus den Bereichen Bankwesen, Aufsichtsbehörden und Technologie teilnahm. Zu den Themen, die dort gemeinsam diskutiert wurden, zählten unter anderem praxistaugliche und Compliance-konforme Implementierung von KI im europäischen Bankwesen, operative Anwendungsfälle jenseits von KI-Hypes, Risikomanagement und regulatorische Ausrichtung sowie langfristige Transformationsstrategien.

Kevin Buckley, Head of Germany & DACH bei Enterprise Ireland, sagte:"Wir freuen uns sehr, CubeMatch auf dem Markt zu unterstützen, und begrüßen die Zusammenarbeit mit BGK, die noch mehr Möglichkeiten eröffnet, um einem anspruchsvollen Kundenstamm einen Mehrwert zu bieten."

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