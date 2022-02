Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena)

Offener Brief der Deutschen Energie-Agentur (dena) an den Präsidenten Russlands mit der Forderung, militärische Handlungen auf dem Territorium der Ukraine einzustellen

Berlin (ots)

Herr Präsident,

"Stoppen Sie den Wahnsinn dieses Krieges. Jetzt." Diesen Worten von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schließen wir uns mit Nachdruck an. Es gibt keine Rechtfertigung für den Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es gibt keine Rechtfertigung dafür, Menschen zu verletzen oder töten, die zudem mit vielen Menschen Ihres Landes verbrüdert oder verwandt sind, Freunde, Bekannte oder Kollegen.

Die Deutsche Energie-Agentur (dena) steht seit vielen Jahren in vielfältigem Austausch mit den unterschiedlichsten Akteuren in Russland. Wir arbeiten gemeinsam an Projekten und Initiativen für eine zukunftsfähige Energieversorgung und einen besseren Klimaschutz. Wir haben in diesen Jahren Minister, Funktionäre der russischen Regierung, Bürgermeister, Unternehmen, Wissenschaftlern und Vertreterinnen und Vertreter der Zivilgesellschaft in den verschiedensten Regionen Russlands kennengelernt.

Von all diesen Gesprächen wissen wir: Russland ist ein starkes Land. Nicht wegen seiner Waffen. Sondern wegen seiner Menschen. Die klug und engagiert sind, sich Gedanken um die Zukunft machen und "großes Engagement und Kreativität in internationaler Zusammenarbeit zeigen. Der Krieg droht diese Stärke und die Reputation Russlands zu zerstören und er raubt den Menschen in Ihrem Land Perspektiven. Der kriegerische Überfall auf Ihr Brudervolk in der Ukraine signalisiert nichts anderes, als dass Sie das Vertrauen in die eigentliche Stärke Ihres Landes verloren haben.

Wir fordern Sie auf: Beenden Sie diesen Krieg umgehend und kehren Sie zurück an den Verhandlungstisch, um dauerhafte Sicherheit in Europa zu erwirken. Lassen Sie uns dann als geeintes, sicheres Europa wieder gemeinsam all die ungelösten globalen Aufgaben anpacken.

Mit diesem Anliegen steht die Deutsche Energie-Agentur fest an der Seite unserer Projektpartner in der Ukraine. Diesen Menschen, Ihren Familien, Freunden und Bekannten gehört in diesen Tagen unsere ganz besondere Solidarität, denn sie sind die ersten Opfer dieses Angriffskriegs. Wir sind beeindruckt von ihrem Mut und ihrer Entschlossenheit. Von ihrem Einsatz für Freiheit und Selbstbestimmung. Wir sind beeindruckt davon, wie diese starken Persönlichkeiten mit uns an der Zukunft ihres Landes gearbeitet haben in all den Jahren. Wir wissen, viele ihrer Freunde und Familienangehörige leben in Russland. Das, was diese Menschen über viele Jahre und in ihrem Alltag an Verbindendem zwischen Russland und der Ukraine aufgebaut haben, wird nun durch diesen durch nichts zu rechtfertigen Krieg zunichtegemacht.

Wir sind in sehr großer Sorge. Um die Menschen in der Ukraine. Aber auch um die Menschen, die in Ihrem Namen, Herr Präsident, Krieg gegen ihre Brüder führen müssen und die dabei ihr Leben riskieren - und es allzu oft verlieren werden.

Herr Putin: Beenden Sie diesen Krieg.

Die Geschäftsführung und Mitarbeitende der Deutschen Energie-Agentur

