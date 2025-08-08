PRESSEPORTAL Presseportal Logo

NÜRNBERGER Versicherung

Nürnberger Versicherung und Vienna Insurance Group in Gesprächen über Zusammenarbeit

  • Bild-Infos
  • Download

Nürnberg (ots)

Die Nürnberger Beteiligungs-AG und die Vienna Insurance Group AG (VIG), die führende Versicherungsgruppe in Zentral- und Osteuropa, befinden sich in Gesprächen über eine strategische Zusammenarbeit. Dazu plant die VIG die Übernahme einer kontrollierenden Mehrheitsbeteiligung an der Nürnberger Versicherung. Beide Unternehmen haben heute bekannt gegeben, eine entsprechende Due-Diligence-Prüfung zu starten.

Der Vorstand der Nürnberger hatte bei der Hauptversammlung im Mai angekündigt, ergebnisoffen zu prüfen, ob die vom Unternehmen verfolgte Strategie der Unabhängigkeit auch angesichts der derzeitigen Transformation für die Zukunft im Unternehmensinteresse liegt oder der Weiterentwicklung bedarf und welche Handlungsoptionen die Gesellschaft hat. Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen in den letzten Wochen mit mehreren Versicherungsunternehmen Gespräche über einen Einstieg als Investor bei der Nürnberger geführt. Der Vorstand hat nach Auswertung dieser initialen Gespräche entschieden, zunächst die Gespräche mit der VIG fortzusetzen und in die Due Diligence Prüfung einzutreten. Entscheidend dafür waren insbesondere die strategischen Optionen, die finanziellen Investmentindikatoren und die Zusagen zur Standortsicherung sowie zum Erhalt der Marke und Identität der Nürnberger.

Das Ergebnis der Prüfungen und der Verhandlungen über Einzelheiten einer Transaktion ist ebenso offen wie deren Zustandekommen. Eine Entscheidung zur möglichen Beteiligung der VIG an der Nürnberger wird voraussichtlich im 4. Quartal erfolgen.

Pressekontakt:

Ulrich Zeidner
Konzern-Mediensprecher
NÜRNBERGER Versicherung

Presse@nuernberger.de
(0911) 531-6221

Original-Content von: NÜRNBERGER Versicherung, übermittelt durch news aktuell

  • 14.05.2025 – 16:49

    Nürnberger Versicherung: Aktionäre unterstützen Turnaround-Programm

    Der Umbau der Nürnberger Versicherung macht spürbare Fortschritte. Das berichtete CEO Harald Rosenberger den Aktionären auf der diesjährigen Hauptversammlung in Nürnberg. Sie sprachen dem Vorstand anschließend ihr Vertrauen aus. Das Effizienzprogramm #FitfürdieZukunft ist laut Rosenberger auf der Zielgeraden: Von dem Einsparziel von 75 Mio. EUR in 2026 wurden ...

    mehr
  • 09.05.2025 – 12:19

    Morgen & Morgen: hervorragendes Ergebnis für Nürnberger BU-Tarife bestätigt

    Die Berufsunfähigkeitstarife der Nürnberger Versicherung gehören nach wie vor zu den besten im Markt. Alle ihre von Morgen & Morgen untersuchten BU-Tarife erhielten im aktuellen BU-Rating erneut die Bestnote „ausgezeichnet“ (5 Sterne). Bei den Komponenten Bedingungen, Antrag und BU-Kompetenz erzielte die Nürnberger Lebensversicherung (NLV) die Höchstbewertung ...

    mehr
