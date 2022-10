Karl-Heinz Paqué zur Konferenz #ReshapeEurope: "Mehr denn je ist es unsere Aufgabe, unser Modell einer pluralistischen, offenen und liberalen Gesellschaft zu verteidigen."

Berlin / Nairobi (ots) - - Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit befragt mehr als 1.600 afrikanische Entscheidungsträger zum Wettbewerb zwischen Europa und China in Afrika - Wichtigste Gründe für Chinas Erfolg in Afrika: Schnelle Entscheidungen, schnelle Umsetzung von Projekten, Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten und weniger Skrupel vor ...

mehr