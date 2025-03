Deutscher Ethikrat

Moraltheologe Jochen Sautermeister in den Deutschen Ethikrat berufen

Berlin (ots)

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat den Moraltheologen, Psychologen und Philosophen Jochen Sautermeister zum 1. März in den Deutschen Ethikrat berufen.

Die Bundesregierung hatte den 49-Jährigen als Nachfolger von Armin Grunwald benannt, dessen Amtszeit am 13. Februar 2025 abgelaufen ist.

Prof. Dr. rer. soc. Dr. theol. Jochen Sautermeister ist Professor für Moraltheologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn. Sautermeister studierte Theologie, Psychologie und Philosophie. Er hat ein Diplom als Ehe-, Familien- und Lebensberater und übte diese Aufgabe neben seiner Universitätstätigkeit in München von 2008 bis 2015 aus. Jochen Sautermeister promovierte in den Sozial- und Verhaltenswissenschaften sowie in der Katholischen Theologie.

Neben seinem Engagement im Deutschen Ethikrat ist er u. a. Mitglied der Zentralen Ethikkommission bei der Bundesärztekammer, stellvertretendes Mitglied der Zentralen Ethik-Kommission für Stammzellenforschung am Robert Koch-Institut und Mitglied des Sachverständigenrats zum Schutz vor sexuellem Missbrauch und Gewalterfahrungen bei der Deutschen Bischofskonferenz.

Original-Content von: Deutscher Ethikrat, übermittelt durch news aktuell